Melcochita lucha a favor del proyecto de Waldemar Cerrón para hacerlo Patrimonio Cultural del Perú. | Composición LR | Gerson Cardoso

Melcochita lucha a favor del proyecto de Waldemar Cerrón para hacerlo Patrimonio Cultural del Perú. | Composición LR | Gerson Cardoso

Un proyecto de ley presentado por el congresista Waldemar Cerrón ha generado una división de opiniones en el Perú. Pablo Villanueva Branda conocido como 'Melcochita' fue seleccionado para ser nombrado

El famoso y reconocido comediante decidió responder a la ola de críticas realizadas tras la iniciativa de la bancada 'Perú Libre' para condecorar su carrera como sonero nacional y exponente del arte cómico popular.

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

Melcochita lucha contra las críticas al proyecto de ley

"Hay mucha gente que no entiende, porque ellos para dar esto han visto mi currículum", declaró Melcochita durante una entrevista a ATV. El comediante recordó que ha trabajado en la televisión de Estados Unidos junto con reconocidos artistas y recibió diplomas por varias zonas del mundo.

Pablo Villanueva dijo que hasta el momento nadie lo ha llamado, pero intuye que ya lo llamarán. "Agradezco al señor Cerrón. Pueden hablar, pero es democracia", enfatizó Melcochita a ATV.

Artistas alertaron a Melcochita sobre el proyecto de Waldemar Cerrón

Durante la entrevista, Melcochita confesó que diversos artistas se comunicaron con él para recomendarle que no se meta en el proyecto de ley porque lo usarán como "cortina de humo" al acercarse las elecciones nacionales.

Ante esto, el comediante dejo en claro que no tiene nada que ver porque su reconocimiento seguirá vigente, así venga otro Congreso de la República.