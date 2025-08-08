HOY

Entretenimiento

Entretenimiento

Melcochita insiste en ser declarado Patrimonio Cultural pese a críticas contra proyecto de ley: "Pueden hablar, pero es democracia"

El reconocido comediante, Melcochita, brinda su agradecimiento a Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre.

Melcochita lucha a favor del proyecto de Waldemar Cerrón para hacerlo Patrimonio Cultural del Perú.
Melcochita lucha a favor del proyecto de Waldemar Cerrón para hacerlo Patrimonio Cultural del Perú.

Un proyecto de ley presentado por el congresista Waldemar Cerrón ha generado una división de opiniones en el Perú. Pablo Villanueva Branda conocido como 'Melcochita' fue seleccionado para ser nombrado

El famoso y reconocido comediante decidió responder a la ola de críticas realizadas tras la iniciativa de la bancada 'Perú Libre' para condecorar su carrera como sonero nacional y exponente del arte cómico popular.

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta en vivo a Dayanita por pedirle ayuda psicológica tras video llorando

lr.pe

Melcochita lucha contra las críticas al proyecto de ley

"Hay mucha gente que no entiende, porque ellos para dar esto han visto mi currículum", declaró Melcochita durante una entrevista a ATV. El comediante recordó que ha trabajado en la televisión de Estados Unidos junto con reconocidos artistas y recibió diplomas por varias zonas del mundo.

Pablo Villanueva dijo que hasta el momento nadie lo ha llamado, pero intuye que ya lo llamarán. "Agradezco al señor Cerrón. Pueden hablar, pero es democracia", enfatizó Melcochita a ATV.

PUEDES VER: Mario Irivarren y Onelia Molina impactan al besarse y se reconcilian en vivo: así reaccionó Diego Chávarri

lr.pe

Artistas alertaron a Melcochita sobre el proyecto de Waldemar Cerrón

Durante la entrevista, Melcochita confesó que diversos artistas se comunicaron con él para recomendarle que no se meta en el proyecto de ley porque lo usarán como "cortina de humo" al acercarse las elecciones nacionales.

Ante esto, el comediante dejo en claro que no tiene nada que ver porque su reconocimiento seguirá vigente, así venga otro Congreso de la República.

