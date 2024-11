Cinthya Guerrero, una de las nuevas figuras del programa humorístico ‘JB en ATV’, se convirtió en el centro de atención por las recientes declaraciones sobre un famoso futbolista que intentó conquistarla. La actriz y personal trainer relató en una entrevista como este deportista la contactó solicitando sus servicios de entrenamiento, pero con otras intenciones. La deportista, que además es nutricionista y mamá, dejó en claro su postura frente a las propuestas de figuras conocidas y “sugar daddies”, y asegura que estos tipos de relaciones no son de su interés.

La deportista declaró con firmeza, en entrevista para un diario local, que maneja su vida personal y profesional con disciplina. Además de su faceta en televisión, Guerrero ha ganado reconocimiento en el ámbito como modelo, atleta y empresaria, destacando su rol como entrenadora de algunas compañeras de ‘JB en ATV’, como Gabriela Serpa y Dayanita.

¿Qué dijo Cinthya Guerrero sobre el famoso futbolista que intentó conquistarla?

Cinthya Guerrero compartió una anécdota que involucra a un conocido futbolista peruano que intentó conquistarla bajo el pretexto de necesitar sus servicios como entrenadora. Según Guerrero, el jugador la contactó diciendo que necesitaba ayuda para perder peso, pero ella pronto sospechó de sus verdaderas intenciones. "Esos escriben a cada rato", comentó Guerrero con humor, refiriéndose a los constantes mensajes de pretendientes famosos. La entrenadora aceptó entrenarlo, pero decidió cobrarle el triple de su tarifa normal, siendo consciente de las intenciones del futbolista.

Durante las sesiones de entrenamiento, el deportista insistió en invitarla a salir, pero Cinthya fue clara en su respuesta: “No salgo con mis pacientes”, enfatizó. A pesar de sus intentos, el jugador no logró conquistarla, y Guerrero aseguró que no revelará su identidad. “No te preocupes, amigo, que no diré tu nombre, no te voy a echar”, bromeó la actriz, agregando que el famoso deportista pagó más de lo esperado “por vivo”.

Cinthya Guerrero es parte del elenco de JB en ATV. Foto: composición LR

¿Quién es Cinthya Guerrero, la actriz de JB en ATV?

Cinthya Guerrero es una figura que ha ganado popularidad en ‘JB en ATV’, programa humorístico en el que entretiene al público con sus divertidos sketch cada sábado. Desde su primera aparición, la deportista ha captado la atención de los seguidores del show, quienes destacan su talento y la comparan con la exintegrante del programa, Fátima Segovia, conocida como ‘La Chuecona’, debido a su estilizada figura.

Pero su participación en televisión es solo una faceta de su vida. Guerrero es también una reconocida nutricionista deportiva, personal trainer y madre, con una carrera que va más allá de la pantalla. Trabaja en un gimnasio donde entrena a sus compañeras del programa, como Gabriela Serpa y Dayanita, y asesora a otros clientes en temas de salud y nutrición. Además, ha lanzado su propia línea de ropa deportiva, destacándose también como empresaria.

En sus redes sociales, Cinthya comparte su estilo de vida saludable y su rutina de ejercicios, inspirando a sus seguidores a adoptar hábitos más sanos. Su profesionalismo y su dedicación a sus actividades han hecho que sea una de las favoritas del público, destacando su autenticidad y habilidades tanto en la televisión como en el ámbito deportivo.