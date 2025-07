Alberto Cendra: “Mi pasión por el periodismo y la prensa sigue exactamente igual”

En el mundo periodístico peruano, el nombre de Alberto Cendra es una leyenda. Cendra ha estado en muchos medios peruanos y extranjeros en calidad de consultor. Lo que pocos sabían, era que Cendra nunca dejó de cultivar la pasión de su vida: la fotografía. Entró al ruedo en el 2022 con la muestra Foraster en la librería La Rebelde y este 2025 expone su tercer trabajo, Mosqoy (sueño o fantasía en quechua), en el Centro Cultural Inca Garcilaso. La República conversa con Alberto Cendra.

-Has sido parte de muchos medios importantes a lo largo de tu vida. ¿Se siguen manteniendo los principios del periodismo?

-Cuando comencé en el periodismo, en los 70, peleábamos por nuestros principios.

-¿Y esos principios los ves ahora?

-La respuesta es no. Crudamente no. Tristemente no. Han pasado muchas cosas. El periodismo es un oficio más allá de tener un título universitario, hay una pérdida de los valores éticos. Pienso en esos directores de diarios que lucharon y se esforzaron contra regímenes en las décadas del 60 y del 70. Muchos de ellos fueron deportados, como Francisco Igartua, Enrique Zileri, Jorge Flores Lamas, quien ajeno a la idea que podía tener, defendía principios. El mismo Sofocleto también fue deportado. Lo que estamos viendo es una devaluación del trabajo periodístico y no estoy hablando únicamente de Perú. Ha habido una especie de gran devaluación ética, si quieres tú llámalo facilidad.

-Naciste en Lima y viviste en España. Estudiaste en la Guasch Coranty, Escuela de Artes de Barcelona, y te graduaste en fotografía. ¿El periodismo te alejó de la fotografía?

-Yo tenía ilusión de hacer fotografía y terminé haciendo otra cosa. Es algo de lo que no me arrepiento. Hoy no podría fotografiar como fotografío si no hubiera atravesado todo este proceso, si no hubiera tenido la oportunidad de poder trabajar en lo que es empujar el área comercial desde un medio, sin meterte dentro del medio para trabajar directamente con aquel periodista que se está rajando el cuero para terminar una nota. Tú ves mis fotos y voy a intentar que te quedes la mayor cantidad del tiempo posible delante de la foto. Esa es una herencia del trabajo periodístico, cuando teníamos que diseñar propuestas periodísticas para que el lector se quede el mayor tiempo posible delante de la página.

Laguna Pachaya. Foto: Alberto Cendra.

-Cuando uno ve las fotografías de Mosqoy, hay que estar muy atentos a los detalles. El blanco y negro ayuda mucho a esa conexión.

-El blanco y negro es el temperamento de mi fotografía. Si algo me enseñaron los profesores de la Guasch Coranty, era que la cámara la tomabas de a pocos. Lo que más estudiabas era arte. Yo fui negado para dibujar y pintar. Con el blanco y negro cuento mejor mi historia. No puedo expresar lo que siento en color.

-Empezaste a exponer en el año 2021.

-He estado 50 años sin mostrar mis fotos.

-Últimamente, la fotografía depende mucho del aparato y no tanto de la sensibilidad del fotógrafo.

-Para mí, el aparato es absolutamente relativo. Hay fotos mías que han sido expuestas, valoradas y compradas, y las he hecho con mi teléfono. Era la herramienta que me daba la oportunidad en ese instante. No tenía mi cámara a la mano.

-Tú fotografía requiere de mucha paciencia.

-Acompañarme a fotografiar puede volver loco a cualquiera.

De: "Foraster". Foto: Alberto Cendra.

-Tú haces un solo disparo, ¿no?

-Solo uno. Espero con mi encuadre el tiempo que sea necesario. Cuando hago fotografía, viene conmigo todo el arte que vi en mi vida, todos los museos que visité. Ansel Adams es un fotógrafo que empecé a seguir desde los 16 años. Su fotografía me cautivó.

-¿Qué fue lo que te llevó a exponer?

-Los responsables fueron Fernando Ampuero y Jero Gonzales. Vieron mi trabajo y lo que me dijeron me llevó a asumirme como fotógrafo. Ellos consideraron que lo que estaba haciendo iba más allá de si me consideraba artista o no. La fotografía siempre me ha acompañado. Cuántas veces le he dicho a gente que llega al periodismo y al diseño después de muchos años que esto es como montar bicicleta. Yo no he hecho nada diferente de lo que dejé cuando tenía 21 años.

-¿Cómo ves a la fotografía peruana contemporánea?

-Hay un resurgimiento de una foto que te lleva a los 50 y los 70. Hay una intención por contar historias. Por ejemplo, pones las fotos de Musuk Nolte en cualquier museo y te das cuenta de que es un fotógrafo peruano. Tiene la cualidad del chino Domínguez, quien sacaba de ti aquello que no querías mostrar. No todos tienen ese talento y Musuk lo tiene.

-Tu obra aparece en un buen momento de la fotografía peruana.

-Tengo seis muestras entre individuales y colectivas en dos años, es algo que agradezco. Yo solo quería ser fotógrafo, no buscaba exponer.

-Mucha gente te recuerda como consultor de medios.

-Yo quería hacer periodismo y España no me dio la oportunidad. Me la dio en Perú Enrique Zileri, aunque de otra manera. Si yo no hubiera pasado por Caretas, hubiera sido imposible para mí crear un Trome, crear un Canal N, un Somos, o formar un equipo humano para crear periódicos en Polonia, Croacia y África. Guardo cariño por La República, en donde estuve. Uno siente orgullo de lo que ha hecho, pero más orgullo siento por la cantidad de puestos de trabajo que he creado en mi vida. A ti te dan las llaves de un Ferrari y puedes hacer con el Ferrari lo que te parezca mejor, pero no puedes vender el Ferrari. Eso es ser un consultor.

-El periodismo es demandante y nunca perdiste tu pasión por la fotografía.

-Mi pasión por la fotografía no cambió nunca en mi vida. Hoy en día tengo la oportunidad de poder disfrutarla directamente y mi pasión por el periodismo y la prensa sigue exactamente igual. Yo me puedo sentar a debatir temas de prensa ahora mismo, con la misma intensidad que lo hacía 20 años atrás.

-¿Sigues atento a la prensa?

-Totalmente. Estoy mirando hacia dónde va, mirando en qué se puede convertir y esperando que aparezca una generación nueva de publishers y de editores que lleven a la prensa al respeto de la opinión pública que tenía hace 60 años atrás.

Rostro con lengua. De: "Mosqoy". Foto: Alberto Cendra.

-Hace un momento hablamos de los principios del periodismo.

-El periodismo es una droga. A mí me costó dos matrimonios. Vas a poner todo por detrás de lo que tienes que hacer, no importa el espacio que ocupes dentro del mundo del periodismo. No se trata de ego, ni el ego de decir yo lo hice o yo estuve ahí. Me acuerdo cuando yo enseñaba en la universidad un curso llamado Desarrollo de proyectos periodísticos y el porcentaje de estudiantes que querían ser periodistas era mínimo. Entonces, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacen ustedes acá? Si tú quieres ser la persona que maneja prensa en una compañía minera, estás mal conmigo porque tú eres mi enemigo, porque tú vas a querer doblegarme a mí, tú vas a querer doblegar mi voluntad como periodista, vas a querer doblegar mi voluntad como medio de comunicación y utilizarás el dinero, las influencias para moverme de sitio. Hay que reconocer que los medios de comunicación en los últimos 40 años han ido cayendo en la facilidad del dinero. La publicidad es el cáncer del periodismo.

-Mosqoy parte de una fotografía que hiciste a la laguna Pachaya de Ayacucho. La fragmentas y creas su cualidad onírica. Pero Mosqoy es también denuncia.

-Nosotros no somos conscientes de lo que día a día vamos perdiendo. He visto desaparecer glaciares delante mío a lo largo del tiempo. No es justo. Esta exposición sale de una sola foto. Vemos en su forma aves, rostros, libélulas. La naturaleza nos dice que la cuidemos. Somos conscientes recién cuando perdemos las cosas. Espero que Mosqoy contribuya a despertar consciencia.