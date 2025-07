Antonio Pavón sorprende al confesar que fue 'pepeado' en un taxi en 'EVDLV': "Se me nubló la vista"

“Se me nubló la vista y no recuerdo nada”: Antonio Pavón contó en ‘EVDLV’ cómo fue pepeado tras tomar un taxi en Lima. Foto: El Valor de la verdad

Durante su participación en el programa "El Valor de la Verdad", el torero español Antonio Pavón sorprendió al público al revelar uno de los episodios más confusos y perturbadores que ha vivido en el Perú. Según su testimonio, fue víctima de una presunta intoxicación con sustancias desconocidas, comúnmente conocida como 'pepeo', luego de salir de un restaurante.

Antonio Pavón comenzó su relato detallando cómo inició la noche que terminaría en una experiencia desconcertante. "Estaba con unos amigos en un restaurante, tomando pisco sour, pero jamás me había ocurrido algo así. Recuerdo que salí a tomar un taxi y, minutos después, me empezó a doler la cabeza fuertísimo y se me empezó a nublar la vista”, mencionó.

Antonio Pavón reveló que fue pepeado tras tomar un taxi: “Nunca pensé que me pasaría a mí”

Antonio Pavón relató que, tras salir del restaurante, tomó un taxi sin imaginar lo que ocurriría después. A los pocos minutos, empezó a sentirse mal y su mente entró en un estado de confusión total. “Así que me bajé del taxi, y aparecí en la puerta de mi casa con dos mujeres. Me dijeron: 'Venimos a dejarte a tu casa'. Según ellas, yo les pedí que me llevaran, pero no me acuerdo de nada", dijo Antonio Pavón.

El torero confesó que la experiencia lo dejó en shock y que jamás imaginó vivir algo así en carne propia. Él reflexionó sobre lo vulnerable que cualquiera puede ser en situaciones como esa. “Nunca me había pasado. Siempre lo ves en las noticias, pero hasta que no te pasa, no le das importancia”, confesó.

Antonio Pavón contó que tras una noche de juerga perdió su auto y despertó solo en un hotel

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Antonio Pavón reveló un episodio ocurrido tras una noche de fiesta, donde no solo perdió la noción de lo que había sucedido, sino también su vehículo. "Fue una noche de juerga y fuimos a un hotel. Me dormí y, cuando desperté, la chica ya no estaba. Busqué la llave del carro y no la encontré. Salí del hotel y tampoco estaba el auto”.

Al notar que no tenía ni las llaves ni su auto, el torero entró en pánico y no tuvo más opción que pedir ayuda y acudir a las autoridades. “Me fui a la comisaría a denunciar que me habían robado el carro, y los policías se vacilaban. Al día siguiente, me llama un chico y me dice que sabía dónde estaba el auto, y me lo devolvió", expresó Antonio Pavón