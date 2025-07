En el último episodio de "Good Time", Laura Spoya compartió con Dafonseka y Mario Irivarren que atravesó una crisis en su matrimonio con su aún esposo Brian Rullan al quedar embarazada de su primera hija. Aunque hace varias semanas la exmiss Perú anunció oficialmente su separación con el empresario mexicano, explicó que cuando nació su primogénita, su relación se complicó, obligándola a no compartir habitación durante seis meses.

Según explicó la conductora peruana, el motivo de esta difícil situación fue que sufrió una depresión posparto, lo que la llevó a experimentar una desconexión emocional con el padre de sus hijos. "Me mudé de cuarto seis meses", reveló Laura Spoya, haciendo referencia a los conflictos que vivió en dicho periodo, lo cuales afectaron su bienestar emocional

¿Qué dijo Laura Spoya sobre el difícil momento que vivió en su matrimonio durante el embarazo de su último hijo?

El episodio del jueves 3 de julio, los conductores de "Good Time" abordaron el tema del embarazo y las dificultades, tanto físicas como emocionales, que experimentan muchas mujeres durante esta etapa. Para conocer un poco más sobre su experiencia, Mario Irivarren le preguntó a Laura Spoya cómo vivió el proceso de ser madre de dos hijos pues, la modelo señaló que no se debería romantizar esta fase.

De acuerdo con la influencer, aunque su segundo embarazo supo sobrellevarlo de manera más tranquila y con mayor conciencia de los cambios que iba a atravesar, fue con su primera hija atravesó mayores dificultades, ya que sufrió de depresión postparto por seis meses. En su caso, esta situación se manifestó en su relación con su esposo.

Laura Spoya revela que sufrió depresión postparto tras dar a luz a su primera hija. Foto: captura YouTube/Good Time

"Con mi primera hija me dio depresión postparto. No sabía ser mamá. Me sentía inútil. Tuve apoyo. Mi mamá se la pasó conmigo tres meses (...) Hay diferentes depresiones postparto, puede ser (o sentir esta desconexión sentimental) con los hijos o con tu pareja. A mí me dio con mi pareja", señaló la exmiss Perú.

¿Por qué Laura Spoya se separó de su esposo Brian Rullan?

Tras especulaciones y rumores de una separación, Laura Sopya confirmó en el podcast 'Good Time' que su matrimonio con Brian Rullan llegó a su fin tras más de 10 años de relación. Aunque la conductora no dio detalles del motivo de esta decisión, diferentes medios mencionaron que uno de los factores sería los problemas financieros que venía enfrentando el empresario mexicano, luego de que el huracán destruyera gran parte de sus negocios.

Sin embargo, esta versión nunca fue confirmada por ninguna de las partes.