Exfigura de ‘Al fondo hay sitio’ Sasha Kapzunov anuncia fecha de su boda y desata revuelo en redes: “Mucho amor”

Sasha Kapsunov, recordado por su participación en ‘Al fondo hay sitio’ y ‘América Kids’ impactó a sus seguidores al anunciar la fecha exacta de su boda con su prometida, Jocelyne Galarreta. El actor, de 31 años, confirmó que la ceremonia será el próximo 21 de marzo de 2026. Como se recuerda, la propuesta de matrimonio fue hecha el 30 de diciembre de 2024.

Los fans no solo celebraron la noticia, sino también la originalidad del anuncio. En el video compartido en Instagram, grabado con un dron, se ve a Sasha recorriendo un extenso paisaje en una camioneta blanca. Luego aparece recostado en el capó, extendiendo la mano hacia su pareja, quien luce radiante y sonriente. Todo acompañado de la romántica canción “Can’t Take My Eyes Off You”, de Frankie Valli.

¿Qué dijo Sasha Kapzunov sobre su boda con Jocelyne Galarreta?

En la descripción de su video que compartió en Instagram, Sasha Kapsunov colocó la frase: "Nos casamos pronto. Jocy y Sasha", y etiquetó a su futura esposa. La publicación generó un sinfín de felicitaciones por parte de sus seguidores, amigos y excompañeros de televisión.

“Muchas felicidades”, “Te quedo (el video) pero divino”, “Tremendo video, felicitaciones”, “Muy pro”, “Felicidades, chicos”, “Qué lindos”, “Me encanta”, fueron algunos de los comentarios del clip que ya es viral en Instagram.

Sasha y Jocelyne mantienen una relación de 13 años y son padres de una niña nacida en 2015. Actualmente, él está enfocado en el rubro audiovisual, alejado de la actuación y dedicado a la producción de contenidos para marcas y eventos.

¿Quién es Sahsa Kapsunov y en qué series ha estado?

Sasha Kapsunov, nacido en Lima en 1993, comenzó su carrera en la televisión desde muy joven. Con apenas 10 años debutó en la serie ‘Estos chikos de ahora’ y un año después formó parte de ‘Así es la vida’. Su salto a la popularidad llegó con ‘América Kids’, donde se volvió una figura reconocida por el público adolescente. Más adelante, fue parte de ‘La Akdemia’ y también incursionó como conductor en ‘Deporte Joven’, compartiendo pantalla con Rocío Miranda. A la par, estudió Comunicación Integral y poco a poco fue ampliando su carrera hacia otros ámbitos.

Aunque tuvo participaciones esporádicas en producciones como ‘De vuelta al barrio’ y ‘Al fondo hay sitio’, fue en 2023 cuando retomó con fuerza la actuación al interpretar al Dr. Fabián Cortés en esta última serie.