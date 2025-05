Darinka Ramírez responde si haría contenido con Delany López: "Más adelante, no sabría decirte"

En una reciente aparición en el programa 'Amor y Fuego', Ramírez abordó la posibilidad de trabajar junto a López, tema que generó sorpresa, pues es la primera vez que se refiere públicamente a esa opción. Aunque recalcó que ambas manejan estilos distintos en sus plataformas digitales, dejó abierta la posibilidad de una colaboración futura.

El espacio televisivo difundió un reportaje donde se insinuaba que ambas influencers habrían utilizado TikTok para enviarse indirectas mientras compartían vínculo con Farfán. Sin embargo, Darinka negó categóricamente estas insinuaciones.

"Creo que no está haciendo lo mismo que yo en tema de influencer, pero de repente, quién sabe más adelante. No sabría decirte. Yo no tengo que mandarle indirectas a nadie", comentó.

Qué dijo sobre video donde se saca los zapatos?

Asimismo, abordó los rumores surgidos tras la difusión de un video donde se le ve descalza en una fiesta. Algunos usuarios interpretaron este gesto como una indirecta hacia la pareja actual de Farfán, lo cual desmintió, afirmando que simplemente se quitó los tacones por cansancio y fue captada en ese momento por un amigo.

Durante el enlace en vivo, también fue consultada sobre su reacción ante la actual relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Ramírez respondió con tranquilidad, indicando que no le afecta la nueva etapa emocional del exdeportista. "Qué bueno que se haya enamorado, que siga adelante. Yo también en algún momento lo haré", expresó, aludiendo a recientes declaraciones del exjugador, quien afirmó que Kanashiro es el amor de su vida.



Pese a los constantes comentarios y conjeturas en redes sociales sobre su vida personal, Darinka mantiene una postura serena, enfocándose en su trabajo como creadora de contenido y dejando claro que no busca conflictos ni enviar mensajes encubiertos. Aunque su vínculo con Farfán persiste por su hija en común, su prioridad parece ser seguir adelante sin resentimientos.