Atina y su viaje musical por las etapas del amor con ‘Curita Pa’l Cora’: “Quiero que sanen conmigo”

En medio de una etapa vibrante y transformadora en su carrera, la cantante peruana Atina, de tan solo 22 años, celebró el éxito de sus más recientes lanzamientos: 'Boca' y 'Que tengo que hacer'. Estos dos temas abren paso a su próximo álbum 'Curita Pa’l Cora', un proyecto que promete llevarnos por un viaje emocional a través de las diferentes etapas del amor. En una entrevista exclusiva con La República, la artista compartió sus expectativas y el proceso detrás de su evolución musical.

La joven artista se ha ganado el cariño del público con su autenticidad y una propuesta musical que mezcla lo mejor del pop con la frescura del urbano. Durante su reciente gira de colegios junto a La Zona, Atina vivió por primera vez el contacto directo con muchos de sus oyentes. "Tuve una respuesta muy bonita de parte de ellos, de parte de los niños que me escuchaban, que era la primera vez que me conocían en persona. En general, algunos primera vez que me conocían y fue muy bonito", nos contó entusiasmada.

Atina y ‘Curita Pa’l Cora’: un viaje emocional a través del amor y el desamor

'Boca' y 'Que tengo que hacer' son las dos primeras piezas del rompecabezas que será 'Curita Pa’l Cora', un álbum conceptual en el que cada tema representa una etapa distinta en una relación amorosa. “‘Boca’ es la primera etapa donde básicamente conoces a alguien ya sea en una discoteca o en un bar o donde sea”, explicó Atina. Por otro lado, 'Que tengo que hacer' refleja la desesperación tras una ruptura, cuando aún no se acepta que todo terminó. “Son historias reales de mi vida. Entonces la idea es que sanen conmigo y puedan superar las cosas”, agregó.

Este enfoque narrativo es clave en el concepto del disco: acompañar a quienes lo escuchan en sus momentos de amor, desamor y sanación. “Cada uno va adaptar su historia. Son cosas que no solo paso yo, sino que le pasa a todo el mundo. Quiero acompañar a quienes me siguen y me escuchan, y decirles que no están solos”, afirmó la cantante. Además, los temas incluyen “capítulos” en formato de video publicados en YouTube, donde Atina revela el contexto emocional detrás de cada canción.

La evolución de Atina: fusionando géneros y creando su propio sonido

Aunque Atina exploró diversos géneros al inicio de su carrera, fue en la fusión entre el pop y el urbano donde encontró su verdadera esencia. “Con el tiempo me di cuenta que lo que más disfrutaba de cantar era lo urbano. Más que todo, también porque mis canciones no son explícitas. Me gusta mucho el reggaetón sensual, pero en el sentido de ritmo, no de letra”, dijo. Esa mezcla de energía relajada y letras sinceras le permite conectar con un público amplio y diverso, y definir un estilo que, como ella misma lo describe, va “con la corriente”.

Detrás de sus temas hay un sólido trabajo colaborativo. 'Boca' y 'Que tengo que hacer' fueron compuestas junto a reconocidos productores y compositores como Omar Koonze, Dani Mac, Giovel Simon y Andy Clay, quien también produjo el álbum. “Fue increíble porque siento que tener la experiencia que ellos tienen en la industria me sumó mucho a este proyecto. Entonces fue algo hermoso”, comentó Atina, feliz con el resultado.

Atina reflexiona sobre el crecimiento de la música urbana en Perú

La cantante también reflexionó sobre el crecimiento de la música urbana en el país. “Hace un año estaba mucho más pequeño de lo que está ahora. Lo urbano está creciendo mucho. Hay muchos artistas como Emil, Handa, que están levantando mucho esta industria”, comentó. La joven cantante también se considera parte de ese movimiento: “Yo aporto mi granito de arena desde Perú, porque aquí nací y crecí. Y quiero que más gente voltee a ver el talento que hay en nuestro país”.

Consciente del potencial artístico local, Atina apostó por consolidar su carrera desde casa y así seguir abriendo puertas para nuevas voces. “En Perú hay mucho talento. Lo único que falta es que volteen a verlo”, dijo con convicción.

De cara al futuro, Atina prometió nuevos lanzamientos, más presentaciones en vivo y una mayor presencia en la industria musical. “Este es el comienzo de una nueva etapa de mi carrera, que es un poco más activa y ya espero tener mucha más presencia en la industria peruana dentro de la música y fuera de la música en general”, adelantó. Y para quienes recién la descubren, Atina se presenta con sinceridad: “Voy con la corriente, vivo el presente y siempre con las canciones curando el corazón. Esa soy yo”.