Pese a la lejanía, el calor y sumado a ello el tráfico, se llevó a cabo uno de los conciertos que un amante del rock no podrá olvidar, donde si bien no estuvieron las bandas de siempre como Amén, Libido, Trémolo, Cuchillazo, entre otros, invitaron a 15 artistas de la industria musical de nivel internacional. Entre ellos, por primera vez pisó suelo peruano, Marilyn Manson, quien en el pasado estuvo involucrado en denuncias por agresión sexual.

Eran las 8 de la noche y ya se iba calentando el ambiente y no solo por el sol previo del día y por las bebidas que ya se habían consumido, sino que en la puesta de escena, se alistaba para iniciar su show la banda estadounidense Anthrax de thrash metal.

Scott Ian empezó a tocar la guitarra, la gente se desesperaba, eran segundos nada más para poder ver a Joey Belladonna, el vocalista. Todos querían verlo más de cerca sin importar cuánto se tendrían que exponer, hasta que empezó a saludar y cantar. Algunos salieron asfixiados y pidiendo auxilio, afortunadamente la seguridad del concierto estuvo bien atenta para socorrerlos.

Música para las heridas del corazón

Pasaron las primeras canciones, pero no podíamos quedarnos en un solo escenario. Teníamos que recorrer los demás ambientes y del “Estelar 1”, nos dirigimos al “Estelar 2”, donde ya se alistaba The Hives. Entre tanto, debíamos decidir si continuábamos disfrutando de la banda sueca o emprendimos una nueva aventura musical.

Pudo más el corazón roto y nos movimos para ver a “Aeropajitas”, quienes ya estaban en escena y en el preciso momento para todos aquellos que aún no pueden sanar las heridas internas sonó “Alma Rota” y en la voz de Julio Silva, “Macha”, se preguntaron en conjunto “¿cómo juntamos los pedazos de un alma rota?”. La respuesta es simple. Disfrutando de una noche inolvidable.

Mientras tanto, volvimos al “Estelar 2” y ya estaba listo The Hives. Empezó a sonar la música de tensión, cada vez se aceleraba más, como un latido del corazón, hasta que salió Pelle Almqvist y empezamos a saltar. Era lo que se estaba esperando y con el saludo al público en español, “Hola Perú, ya llegó la mejor banda”, los fanáticos empezaron a enloquecer.

The Hives se presentó en Vivo x el rock 2025. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Pero, al ser 5 majestuosos escenarios del Lurín Live y al estar en diferentes posiciones, no podíamos quedarnos en un solo lugar, porque mientras en un lado se iban preparando, en el otro ya estaba tocando otro artista y teníamos que correr para poder escuchar por lo menos una canción.

Aún faltaban estelares como Los Fabulosos Cadillacs con Vicentico o Marilyn Manson, pero la sangre que corría por nuestro cuerpo para poder escuchar más rock no quería que nos frenemos en un solo lugar, así que a lo lejos escuchamos una fiesta y recordamos años anteriores. Ahí pudimos disfrutar de “Ochentas” de Barrio Calavera. Para hacerlo aún más inolvidable, Winsho, vocalista de la banda se tiró con el público para disfrutarlo junto a nosotros.

El inframundo llegó al Vivo x el Rock

Pese a la polémica por las acusaciones por abuso de las exparejas de Brian Hugh Warner, más conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, el público recibió con mucha expectativa al “Antichrist Superstar”, quien mismo divo pidió solo agua previo a su concierto y que nadie esté cerca de él, hizo estallar el Live Lurín en su primera vez en Perú.

La oscuridad se convirtió en la protagonista del escenario y la energía empezó a impregnarse de Manson, quien con sus canciones “mOBSCENE” y “The Dope Show” se apoderó de las almas. No obstante, algo hacía falta para que El ‘Reverendo’ haga gala de su nombre. Entonces, se apagó el escenario y una luz comenzó a brillar cuando sonó “Sweet Dreams (Are Made of This).

Estallaron los gritos y las personas dejaron otros escenarios para poder escuchar y ver a la súper estrella. Marilyn Manson estaba por terminar su concierto cuando casi el 70 % de los espectadores se acercaron al “Estelar 1”, pero aún no estaba completada la misión de "El Reverendo" y cuando parecía que ya había terminado, desde las tinieblas se escuchó “Hello, Perú” y empezó a sonar “The Beautiful People” y, aquellos que ya estaban dormidos, descansando en el suelo, apoyados en los brazos de sus amigos, se levantaron y sacaron los celulares para acercarse.

Lo había logrado, en una noche histórica, Manson lo hizo impecable y dejó un hito en el Vivo x el Rock que nadie podrá olvidar.

Marilyn Manson ofreció un espectacular show en Lima. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Para ir cerrando con broche de oro, no podía faltar la banda que se escuchaba en las fiestas, en las discotecas, en las reuniones familiares, en los carros, cuando uno va a la playa o cuando simplemente no saben cómo expresar sus sentimientos y lo hacen dedicando canciones para que hablen por ellos.

Es así que, con todo el respeto del mundo y esperando que Manson termine su show y ni bien sonó la última nota de “The Beautiful People”, la gente empezó a gritar, “ya terminó ahora sí puedes salir Vicentico”. Fiel a su estilo y con la energía arriba, salieron los Fabulosos Cadillacs, quienes empezaron con “Manuel Santillán, el León” y la fiesta empezó en el “Estelar 2”.

Así se disfrutó, se gozó y se vivió el Vivo x el Rock, donde la noche del 29 de marzo quedó marcada en la vida y memoria de los peruanos rockeros y amantes de la música.