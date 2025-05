Pat Metheny: uno de los mejores músicos del mundo regresa a Lima

Una nota de prensa da cuenta de una noticia que los melómanos peruanos debemos celebrar: el próximo 15 de setiembre, en el Gran Teatro Nacional, se estará presentando el reconocido guitarrista de jazz Pat Metheny, en el marco de su gira Dream Box/MoonDial Tour.

No olvidemos que, en 2022, el celebrado músico estadounidense, en el mismo escenario, presentó An evening with Pat Metheny, sin duda el concierto más sólido de aquel año que estuvo también marcado por otros conciertos de gran nivel. Para los que estuvimos en el GTN aquella vez, podemos decir que fue una noche memorable por varias razones. La principal de ellas: hoy en día, Pat Metheny es uno de los mejores músicos en el mundo y es igualmente maestro/inspiración para muchísimos músicos. Esa vez lo demostró y estuvo acompañado por Antonio Sánchez (batería), Linda May Han Oh (bajo) y Gwilym Sincock (piano). En otras palabras, el mejor siempre convoca a los mejores. A saber, uno de los temas más celebrados de Pat Metheny es “Phase Dance”, del álbum Pat Metheny Group (1978), nombre homónimo de la banda que el artista tuvo con Lyle Mays, Mark Egan y Danny Gottlieb. Esta canción podría resumir el espíritu de la propuesta musical de Pat Metheny y serviría asimismo como una ideal puerta de ingreso a una poética que debería conocerse más y no estar suscrita solo a la melomanía de los elegidos. En YouTube, por ejemplo, se encuentra el video de la participación de Pat Metheny Group en el Festival de Jazz de Montreal de 1989.

“Phase Dance”, en ese escenario, fue todo un himno hipnótico ante decenas de miles de personas ubicadas en la calle que esperaban el primer silencio de la tocada para reconocer con aplausos al músico y sus respectivos músicos (como dijimos, Pat Metheny siempre se ha rodeado de los mejores. A saber, no olvidemos que, a finales de 1981, el guitarrista invitó al multiinstrumentista argentino Pedro Aznar a formar parte de Pat Metheny Group, el cual fue el acontecimiento musical en la vida de Aznar. “Fue un momento importante, sí, especialmente para mi consolidación como cantante. Pat Metheny es uno de los grandes músicos del mundo”, declaró Aznar hace pocos días a La República.

“First Circle”, en la voz de Aznar, es literalmente, otra cosa) y esa misma sensación, tal y como sucede con las canciones y poemas que van a quedar, cautivó a los asistentes en el GTN. “Phase Dance”, obra maestra, la ejecutó con Gwilym Sincock.

En 1987, en Chile, Pat Metheny dio una definición sobre la originalidad y en ella está el secreto de su poética (los verdaderos grandes, no esconden nada): “Solo se es original respetando tus sonidos originales”. En otras palabras: el artista nunca debe dejar de ser deudor del contexto al que pertenece.

Cuando se escucha su música, no solo somos seducidos por un sonido, de igual modo por una atmósfera, como de campo abierto, o melodía de “pradera”, como se precisó en alguna ocasión. Su vigencia no es ajena a una manera de conducirse, la cual va a contracorriente de lo que se suele pensar de los músicos y artistas. Pat Metheny ha llevado una vida ordenada, lejos de las drogas y de la rutina disoluta de la que no han sido ajenos grandes músicos de jazz. Pat Metheny es un ejemplo de que se puede ser grande sin llegar a la autodestrucción. Escuchen su música. Es un lujo.

...

Datos:

Premios. Pat Metheny es uno de los músicos con más Grammys. Tiene 20 en total y más de 50 álbumes.

Músicos. Pat Metheny ha tocado con David Bowie, Antonio Carlos Jobin, Carlos Santana, Herbie Hancock, Ornette Coleman, entre otros gigantes. Entradas en Ticketmaster.

Cuarteto. Downbeat Hall of Fame: Django Reinhardt, Charlie Christian y Wes Montgomery y Pat Metheny.