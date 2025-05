Kiara Lozano se hartó de las críticas que viene recibiendo en redes sociales tras viralizarse un video en donde le grita a Milagros Díaz en pleno concierto de Corazón Serrano. En el clip se observa cómo Lozano le alza la voz a su compañera en el escenario y le dice “Ya no me hables”, con un semblante serio.

La escena generó indignación en redes sociales, especialmente porque, tras el tenso momento, Diaz fue consolada por Ana Lucía Urbina, quien la abrazó y le levantó las manos en señal de ánimos.

Ante la ola de comentarios, Kiara Lozano hizo una transmisión en vivo en TikTok para aclarar la situación. Negó haber tenido una discusión con su compañera y se mostró cansada de que la acusen de tener una mala actitud con las otras integrantes del grupo piurano de cumbia.

Kiara Lozano explica lo que pasó realmente con Milagros Díaz

La cantante Kiara Lozano, de 24 años, rechazó tajantemente las acusaciones de que haya gritado y tratado mal a su compañera Milagros Díaz durante un concierto de Corazón Serrano. Tras la viralización del polémico video, la cantante se mostró indignada y aclaró que esa “pelea” la inventan sus críticos.

"La pelea la arman ustedes, o sea, me refiero y voy directamente hacia las personas que me tiran purito 'hate', lo arma la gente en realidad porque nosotros no tenemos ningún tipo de problemas, ni de peleas, ni de líos, ni discusiones, ni absolutamente nada", dijo muy incómoda la creadora del trend viral ‘la boa’

Asimismo, aseguró que todas las integrantes de Corazón Serrano se llevan de maravillas. "Más bien, nosotros nos enteramos de las supuestas peleas cuando la gente las inventa y tenemos que tener la necesidad, prácticamente obligación, de hacer un live para aclararlo. Eso es lo que a veces me causa un poco de incomodidad a mí porque la gente quiere tirar mala vibra o 'hate' a una persona porque no le cae bien", señaló Lozano.

Por su parte, otra de las integrantes del grupo, Briela Cirilo, indicó que las dos involucradas solo estaban conversando sobre algo que vieron en el público.

¿Qué ocurrió entre Kiara Lozano y Milagros Díaz?

El miércoles 7 de mayo se volvió viral un video en el que se ve a Kiara Lozano alzándole la voz a su compañera Milagros Díaz durante un concierto de Corazón Serrano en una ciudad del interior del país. En las imágenes, se escucha a Lozano, con gesto serio, decirle a Díaz: “¡Ya no me hables!”, mientras ambas estaban sobre el escenario.

En otro clip difundido poco después, se observa a Milagros Díaz siendo consolada por Ana Lucía Urbina, quien lucía afectada, con una expresión de tristeza e incomodidad. Todo indica que, esta escena, habría ocurrido tras el tenso cruce con Kiara, lo que ha desatado rumores nuevamente sobre posibles tensiones entre las integrantes de la agrupación de cumbia.