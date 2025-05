El futbolista Christian Cueva le envió un conmovedor mensaje a su hijo, fruto de su relación con Pamela López, con motivo de su cumpleaños este miércoles 7 de mayo. El llamado ‘Aladino’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedirle perdón al menor por los errores que ha cometido a lo largo de su crianza.

Este emotivo gesto ocurre en medio de enfrentamiento público que mantiene con su aún esposa y madre de sus tres pequeños. En el extenso mensaje, el deportista adjunto una fotografía en la que aparece junto a su hijo dentro de un auto, ambos usando gafas negras. “Feliz cumpleaños, mi calidoso”, tituló así la historia que publicó en sus redes sociales.

El conmovedor perdón de Christian Cueva a su hijo en su cumpleaños

"Cuando naciste no venías con instrucciones. Sé que he cometido algunos errores en el transcurso de tu vida, y por ellos te pido perdón. Estoy muy lejos de la perfección, pero siempre hice lo mejor que pude", se lee en una primera parte del sensible mensaje que le dedicó Christian Cueva a su pequeño.

"Los errores que cometí fue por falta de experiencia, no por falta de amor, porque desde el momento que naciste sabía que te amaría con todo mi corazón. El día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se hicieron realidad. Te amo más de lo que imaginas, ahora y por toda la eternidad", publicó el futbolista haciendo un mea culpa y fue compartido por sus más de 950 mil seguidores en Instagram.

Christian Cueva y su sensible mensaje a su hijo en el día de su cumpleaños. Foto: Instagram.

Pamela López llamó “payaso” a Christian Cueva tras decir que extraña a sus hijos

Después de que Christian Cueva anotara dos goles con su equipo Cienciano en la liga peruana, se dirigió a la cámara y mostró una camiseta blanca con la imagen de sus hijos y la frase: “Los amo y los extraño”.

A raíz de este gesto, la madre de sus hijos, Pamela López, no tardó en responder, criticando al futbolista y asegurando que, si realmente los extrañara, no los habría dejado sin alimentos. “Payaso, el que te extraña no abandona. Él abandonó económicamente a mis tres hijos hasta el día de hoy”, dijo la influencer ante las cámaras de televisión.