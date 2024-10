Brisa, la talentosa artista peruana descubrió su pasión por la escritura a los doce años, un arte que la impulsaría a estudiar jazz en el extranjero. Sin embargo, al llegar a Londres, se enfrentó a un periodo de incertidumbre y soledad, hasta que conoció a Valentina Caillaux, una compatriota con quien compartiría no solo sus sueños, sino también un profundo proceso creativo.

Juntas, Brisa y Valentina comenzaron a explorar la música latina en un entorno anglosajón, destacando la importancia de difundir sus raíces culturales. Tras la viralización de su cover 'Soledad y el Mar', la joven cantante comenzó a realizar conciertos, en los que la comunidad latina respondía con entusiasmo. A través de su nueva canción 'Laberintos', que pronto se estrenará, Brisa expresa su experiencia de adaptación y búsqueda de identidad en un mundo desconocido.

—¿Cómo descubriste tu pasión por la música?

—Desde pequeña, mis padres siempre nos han dicho a mi hermano y a mí que hiciéramos lo que más nos gustara y que podíamos soñar. Aunque era una niña muy tímida, una vez le canté a mi abuela canciones navideñas y, desde ese momento, a los 7 años, comencé a cantar en el coro del colegio. Más adelante, a los 12 años, empecé a escribir, una actividad que me fascinaba.

—¿Cómo influyó tu encuentro en la exploración de la música latina en el extranjero?

—Estudiar jazz en el extranjero era un sueño que, gracias al esfuerzo de mis padres y al mío, se pudo cumplir. Llegué a Londres sintiéndome perdida y pasé por un periodo difícil y largo en el que no me sentía parte de nada. En medio de esa incertidumbre, conocí a Valentina Caillaux, otra peruana que, al igual que yo, tenía un sueño.

La cantante peruana brilla a nivel internacional con su próximo lanzamiento musical. Foto: Cesar Safra

—Valentina y yo comenzamos a escribir juntas. Ella forma parte de la mayoría de mis procesos creativos. Además de escribir juntas, es mi productora, y su forma de trabajar en el estudio es increíble. Nunca me había sentido tan cómoda en un ambiente creativo. Conocimos a músicos de diferentes nacionalidades, pero todos compartían un amor único por la música latina, y con ellos comenzamos a explorarla.

—¿Cómo descubriste que había espacio para la música latinoamericana en el extranjero?

—En un mundo inglés, nos dimos cuenta de que es posible llevar la música y las letras latinoamericanas, y que siempre hay espacio para ellas. Nos quedamos fascinadas con la respuesta y los emprendimientos que íbamos descubriendo en Londres, y poco a poco nos dimos cuenta de que queríamos contribuir a la difusión de la música latina.

—¿Cómo influyó el éxito en el desarrollo de tu proyecto musical?

—Cuando tenía 17 años, hice un cover de 'Soledad y el Mar', que en su momento no tuvo mucho alcance, pero dos años después se viralizó. Comenzamos a dar conciertos en Londres, interpretando boleros, folk y jazz. Latinos y peruanos venían a verme y me decían cuánto se necesitaba este tipo de propuesta. A partir de ahí, sentimos el propósito de continuar con lo que estábamos trabajando y seguir dedicándole todo nuestro corazón.

Pronto a estrenarse su sencillo musical. Foto: Rodolfo Muñante

—Al llegar a Lima de visita en agosto, para mi sorpresa, mi concierto se llenó, y al hacer una segunda fecha, también se agotaron las entradas. Fue la primera vez que mis conciertos se llenaban, y me emocioné al ver a tantas personas apoyando mi proyecto y disfrutando de la música conmigo. Este encuentro en Lima me trajo experiencias inolvidables. Estar en casa y conocer a tantos músicos peruanos talentosos me recordó lo importante que es apoyar al talento nacional.

—¿Cómo se generó tu proceso creativo?

—Mi proceso creativo hoy en día está enlazado con sentimientos derivados de diversas experiencias y mi afición por la poesía. Así fue como nació Laberintos. Esta obra trata sobre llegar a un mundo desconocido y sentir que no perteneces. Refleja un cambio en mi vida, especialmente cuando llegué a Londres y no logré encontrarme a mí misma, sintiéndome perdida. Escribí esta canción junto a Valentina Caillaux, y juntas encontramos el mismo sentimiento de distanciamiento ante los nuevos cambios que trajo nuestra vida.

—¿Cuándo se lanzará tu nuevo sencillo musical?

—El video se estrenará el 11 y la canción saldrá el 4 de octubre. Nos motivamos a hacer un video que reflejara la letra que escribimos. Para mí, era muy importante confiar en alguien que me ayudara a contar una historia, y así fue como conocí a Rodolfo Muñante, el director.

—¿Cómo lograste capturar tu experiencia en Londres a través del video que estás a punto de lanzar?

—Para comenzar a crear este video, Rodolfo me preguntó sobre la intención de la letra, por qué escribí 'Laberintos' y qué sentimientos tenía al llegar a este país ajeno al mío. A nosotros nos gustaba la idea de que la línea en este video tuviera un paralelismo con mi estadía en Londres, desde que llegué con mis maletas (por eso en el tráiler me pueden ver saliendo de la maleta) hasta que me adapté a mi nuevo entorno. Queríamos plasmar eso visualmente, y no pude haber elegido a alguien mejor que Rodolfo para crear esta historia. Es una de las primeras canciones que escribí en este proyecto, y estoy muy emocionada de compartirla con el mundo y contribuir al arte peruano, incluso estando lejos.