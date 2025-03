Laura Bozzo perdió los papeles en pleno programa de "La casa de los famosos" y apuntó contra Niurka Marcos: "Habla claro, ¡no me grites!"

En uno de los últimos capítulos de "La Casa de los Famosos All Stars", se produjo un tenso enfrentamiento entre Laura Bozzo y Niurka Marcos, quienes dejaron a los espectadores y compañeros del reality show de México sorprendidos. Este altercado, que se produjo durante una de las galas del programa, ha puesto de manifiesto las tensiones que caracterizan la convivencia en el encierro.

A lo largo del cruce de palabras, el resto de competidores miraban la escena con desconcierto. Rápidamente, las imágenes del episodio emitido por Telemundo se viralizaron en las redes sociales.

¿Cómo fue la pelea de Laura Bozzo y Niurka Marcos en "La casa de los famosos"?

El incidente comenzó cuando Laura Bozzo, al expresar su postura en un juego, afirmó que nunca había ofendido ni involucrado con sus compañeros. Sin embargo, Niurka Marcos interrumpió y la acusó de ser “muy atrevida”. Este comentario desató una serie de intercambios acalorados en medio de "La casa de los famosos".

La situación escaló rápidamente cuando Bozzo, visiblemente molesta, cuestionó a sus compañeros sobre si alguna vez se había metido con ellos. En este caso, se dirigió a Patricia Navidad.

Inmediatamente después, Niurka recordó un episodio en el que, según ella, Laura había regañado a 'Paty' y le había dicho “majaderías”. Esta acusación provocó que Bozzo exigiera a Marcos que especificara cuáles fueron esas ofensas.

"A ver. ¿Cuándo me he metido contigo o con Paty?", indicó Bosso, a lo que Marcos respondió. "Eres muy atrevida. Sí, te has metido con Paty y la has regañado. Ella te lo ha tolerado. Nunca se me va a olvidar. Estaba sentada yo de ese lado el día que le dijiste no sé cuántas majaderías...", expresó.

¿Cuál fue la reacción de Laura Bozzo?

"¿Qué majaderías? ¡Habla claro! ¿Qué majaderías?", replicó Laura Bozzo. La respuesta de Niurka fue contundente: “¡No me grites!”, lo que intensificó aún más la discusión. Tras esto, la peruana mostró una fuerte reacción. "Entonces, habla bien", señaló.

En medio de la confrontación, Laura Bozzo intentó justificar su tono exaltado. “Bueno, yo soy una verdulera. ¿Qué hago?”, mencionó. "Bueno, yo más", aseguró Marcos.

La tensión en"La casa de los famosos all star"

Este altercado entre Laura Bozzo y Niurka Marcos resalta las tensiones inherentes a la convivencia en el reality. Las personalidades fuertes de los participantes, sumadas a la presión del encierro, suelen generar conflictos que captan la atención del público. La interacción entre ambas es solo un ejemplo de cómo las relaciones en el programa pueden cambiar rápidamente, lo que deja a los espectadores expectantes ante lo que pueda suceder a continuación.