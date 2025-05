“Amiga, date cuenta”: Magaly Medina advierte a Onelia Molina tras polémica con Mario Irivarren

La polémica desatada por las recientes confesiones de Mario Irivarren siguen sacudiendo la farándula peruana. En esta ocasión, la conductora de Magaly TV La Firme reaccionó a las declaraciones de Onelia Molina sobre su situación sentimental, tras los hechos ocurridos en la boda de Alejandra y Said Palao el sábado pasado.

La ‘urraca’ aprovechó el momento para dar un consejo a la participante de Esto es Guerra, haciendo alusión a las señales que Onelia debería tomar en cuenta al decidir si continuar su romance con Mario. Según Magaly, la chica reality está caminando sobre un “hielo quebradizo” y no parece aceptar algunas advertencias.

“Ella está caminando sobre un hielo quebradizo y lo hace con delicadeza. Onelia, las relaciones pasan por pruebas siempre. Las resisten o no las resisten. Ella tendrá que evaluar qué pasó, porque hay señales que a veces se presentan en nuestros ojos, las banderitas rojas que uno no quiere ver sencillamente. Creo que hay que decirle: amiga, date cuenta. ¿Tú crees que él quería sentarse con Vania solo para decirle que lo disculpe y le proponga ser nuevamente amigos? Creo que todos tenemos la suficiente edad y madurez para darnos cuenta de que esas cosas son indicativos de otra realidad. Yo noto que ella no quiere que eso se acabe”, comentó.

Magaly señala que Onelia Molina aún deja abierta la posibilidad de continuar con Mario Irivarren

La conductora de televisión siguió opinando sobre lo que dijo la ‘guerrera’. Al respecto, Medina indicó que pareciese que Onelia aún ve la posibilidad de continuar su relación con Mario Irivarren. Asimismo, le recordó lo que pasó en la boda, cuando en medio de una conversación entre el modelo y Alejandra Baigorria, señaló que quería comunicarse con su ex Vania Bludau, mientras Onelia bailaba cerca de ellos.

"Ella se escuda en el ‘no voy a decir nada’. Se nota que no quiere decir una palabra de más, que no quiere decir alguna palabra de la que se vaya a arrepentir. Creo que no quiere incomodar a Mario. Yo noto que ella es más delicada que él. Creo que todavía está dejando una puerta entreabierta para ver si Mario vuelve a entrar por ella o no. Creo que ha sido una de las personas más burladas porque estaban hablando de ella sin que se diera cuenta", agregó Magaly.

Onelia Molina y Mario Irivarren atraviesan crisis en su relación

Consultada por el actual estado de su vínculo con Mario Irivarren, Onelia Molina fue clara en marcar un posible distanciamiento. “Yo quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta. No quiero ponerle título, pero quiero estar tranquila”, expresó con franqueza.

Sus palabras no solo han reavivado las especulaciones sobre una eventual separación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, sino que también reflejan la incomodidad que generó en ella la forma en que su pareja decidió disculparse. La situación se agudizó luego de que Irivarren, en compañía de Alejandra Baigorria, hablara públicamente sobre su exrelación con Vania Bludau, añadiendo más tensión al ambiente.