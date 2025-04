Por primera vez en Perú: System of a Down hizo temblar el estadio Nacional

System of a Down hizo vibrar a todos sus fanáticos. Créditos: Marco Cotrina / URPI-LR

Las horas pasaban y se hacían eternas. Ya había llegado el día más ansiado por toda una generación que esperaba con mucha ilusión a System of a Down. Las colas se formaron desde la noche del sábado, no importó el frío de la madrugada ni el calor de la tarde, no se iban a perder por nada del mundo estar en primera fila para poder ver a la banda de metal que llegó por primera vez a Perú.

Muchos los vieron por primera vez en MTV, otros escuchando las músicas de sus hermanos o compartiendo con sus amigos en el centro de Lima por la avenida España. Padres que en su época de adolescentes fueron emos y vivieron desenfrenados yendo en contra del sistema lograron ver a sus ídolos en vivo, sin importar si tenían que viajar de diferentes partes del país o el mundo.

Extranjeros que llegaron a Perú para conocer Cusco y luego verlos en Lima. Panameños que viajaron solo por el concierto, ecuatorianos que ya estaban en la cola, israelís que tuvieron problemas con su entrada, argentinas que viajaron como mochileras siguiendo la ruta de SOAD, eran diferentes historias, pero con un mismo propósito, verlos en vivo.

Llegó la hora

Las luces se apagaron y el público empezó a avanzar hacia el escenario. Salieron John Dolmayan (baterista), Daron Malakian (guitarrista), Shavo Odadjian (bajista), quien además en sus redes sociales publicó una imagen de una calavera con la banda presidencial de Perú calentando el concierto que se vivió y, Serj Tankian (vocalista), quien con su ingreso encendió el Estadio Nacional.

Era una locura total. No se podía creer lo que se estaba viviendo. A aquellos que asistieron con su rostro pintado, el maquillaje se les empezó a borrar por el sudor y llanto al verlos en escena. Incluso, muchos que llegaron sin saber las letras de algunas canciones empezaron a corear junto a ellos. La conquista de SOAD fue tan fuerte que hasta el inglés que no se practica mucho en el país, empezó a fluir como si fuese nuestra lengua materna.

Los juegos de luces, el público, el escenario, las canciones, la banda, todo fue histórico. Corearon temas como 'Aerials', ‘I.E.A.I.A.I.O.’, ‘B.Y.O.B.’, ‘Soldier Side’, ‘Radio/Video’, entre otros. El frenesí era absoluto y no había mejor manera de ir cerrando con temas con los que muchos los conocieron por primera vez.

Los más esperados de la noche

Empezó el rasgueo de la guitarra, el bajo acompañando de fondo y la batería con la combinación de la tarola junto a los toms y la campana. El público empezó a hacer un espacio -sabía lo que se venía- la voz de Serj diciendo "Let's go dance". Era la hora de poguear. Reventaron los instrumentos y el público explotó. "Wake Up, grab a brush and put a little make-up", era 'Chop Suey!', el tema más esperado por miles de fanáticos sonando en vivo en el estadio Nacional.

Junto a ellos, los temas como 'Lonely day', una canción que marcó a muchos en una parte de sus vidas con su letra, 'Toxicity' y 'Sugar' se sumaron para cerrar la noche histórica.