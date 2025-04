System of a Down arranca su gira sudamericana "Wake Up Tour" en Colombia: fechas, posible setlist y su llegada a Perú

System of a Down inicia su "Wake Up Tour" en Bogotá, con más de 45.000 fanáticos presentes. Este esperado regreso a Latinoamérica tras diez años marca un hito para los seguidores del nu metal. Foto: SOAD/Instagram

System of a Down inicia su "Wake Up Tour" en Bogotá, con más de 45.000 fanáticos presentes. Este esperado regreso a Latinoamérica tras diez años marca un hito para los seguidores del nu metal. Foto: SOAD/Instagram

Bogotá fue el punto de partida para el “Wake Up Tour”, la esperada gira anunciada en diciembre del 2024 con la que System of a Down vuelve a Latinoamérica después de casi diez años sin recorrer esta región. Más de 45.000 fanáticos se están reuniendo en el estadio El Campín para presenciar el show que marcará el inicio oficial de su tour 2025.

La banda integrada por Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra y voz), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería), ha mantenido un perfil bajo en cuanto a giras durante la última década, lo que vuelve este tour aún más significativo. El “Wake Up Tour” no solo representa una celebración de su legado musical, sino también un reencuentro masivo con sus seguidores. Esta vez, el recorrido incluye cinco países, con fechas confirmadas entre abril y mayo.

Fechas confirmadas del “Wake Up Tour” en Sudamérica

System of a Down se presenta en los principales escenarios del continente con una serie de conciertos que han generado gran expectativa entre los seguidores del nu metal. Tras el show en Colombia, la banda continuará su ruta por las siguientes ciudades:

Lima, Perú – 27 de abril

– 27 de abril Santiago, Chile – 30 de abril

– 30 de abril Buenos Aires, Argentina – 3 de mayo

– 3 de mayo Curitiba, Brasil – 6 de mayo

– 6 de mayo Río de Janeiro, Brasil – 8 de mayo

– 8 de mayo São Paulo, Brasil – 10 de mayo

La gira, que finalizará en Brasil, marca un hito para los fans de SOAD, quienes esperaban desde hace años una oportunidad para ver a la agrupación en vivo nuevamente.

Un posible setlist que revive los clásicos de SOAD en Colombia

Aunque la banda no ha lanzado un nuevo álbum desde 2005, salvo por los sencillos “Protect the Land” y “Genocidal Humanoids” publicados en 2020, los conciertos del “Wake Up Tour” prometen una selección potente de sus canciones más emblemáticas. En Bogotá, System of a Down interpretó más de 20 temas que recorrieron toda su discografía.

Este fue el probable setlist de la primera fecha en Colombia:

Suite-Pee

Prison Song

I-E-A-I-A-I-O

Holy Mountains

Soldier Side – Intro

B.Y.O.B.

Science

Deer Dance

Radio/Video

Hypnotize

Needles

Bounce

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Kill Rock ‘n’ Roll

Lost In Hollywood

Spiders

Aerials

DAM

Genocidal Humanoids

Toxicity

Sugar

Colombia es solo el comienzo: Perú es el siguiente en la lista

La siguiente parada del Wake Up Tour será en Perú, donde System of a Down ofrecerá por primera vez un concierto en Lima. El esperado debut de la agrupación estadounidense en territorio peruano está programado para el domingo 27 de abril y se llevará a cabo en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más grandes del país. La visita representa un momento histórico para los fans locales, quienes llevan más de dos décadas esperando ver en vivo a los íconos del nu metal.

La llegada de SOAD a Perú ha generado una enorme expectativa, y las entradas se agotaron rápidamente tras su salida a la venta. Serj Tankian y compañía se presentarán en un país que, a pesar de contar con una sólida base de seguidores, nunca había sido incluido en sus giras anteriores. Este primer concierto en Lima promete convertirse en una fecha inolvidable para el público peruano, que podrá disfrutar de un show cargado de clásicos como “Chop Suey!”, “Toxicity” y “Sugar”, además de algunas sorpresas dentro del repertorio.