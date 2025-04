Volver al pasado puede ser temerario para muchos, algunas veces se hace de manera obligada y otras por el momento en el que uno está viviendo. El último viernes de abril, se vivió una noche nostálgica producida por uno de los íconos del rock en español, Andrés Calamaro.



Eran las 7:30 y el Arena 1 de San Miguel se alistaba para poder recibir después de tres años al cantante argentino. El evento, que estaba pactado para iniciar a las 8 de la noche, terminó empezando 35 minutos después y aquellos que salieron tarde del trabajo y se encontraron con el tráfico, pudieron llegar a tiempo para presenciar el inicio del show.

Andrés Calamaro vibró en el Arena 1 de Lima

Las luces se apagaron y la banda empezó a salir, hacía falta la presencia de ‘El Salmón’, quien apareció con un gorro y unos lentes oscuros que llevó durante todo el concierto. En ese momento, el público se hizo presente con gritos.



Inició el 'Agenda 1999'. Las canciones que muchos escuchaban en la radio en los 90's, las letras que dedicaban para poder enamorar, los versos que describían las vidas de las personas, se lograron escuchar en vivo en un evento que quizá no se vuelva a repetir en la historia. Quizá no vuelva a suceder porque durante algunos temas interpretados, la voz de Calamaro no era la misma de antes, donde en notas muy altas, ya no llegaba a sonar igual. Sonó ‘Sin documentos’ y el gesto en los rostros de los asistentes expresó una nostalgia, donde muchos quizá prometieron que buscarían su sonrisa toda su vida.

Calamaro en Lima: "Vamos a saludar con respeto a Don Mario Vargas Llosa y al Papa Francisco". Créditos: Carlos Félix / URPI-LR

Era un frenesí absoluto, ya los tenía cautivados bajo los acordes de sus canciones. Inició el concierto, pasaron los minutos y las dos horas que estaban programadas quedarían cortas. Como bien diría la canción "yo soy un loco que se dio cuenta de que el tiempo es poco", sonó ‘Loco’ y aquellos que recordaban años anteriores entre lágrimas empezaron a gritar eufóricos. Minutos después, corearon temas como ‘Cuando te conocí’, ‘Te quiero’, ‘La parte de adelante’, ‘Una bomba’, ‘Las heridas’, ‘Clonazepan y circo’, ‘Los aviones’, ‘Flaca’, ‘Alta suciedad’, 'Crímenes perfectos' y ‘Tuyo siempre’.

Homenaje a Mario Vargas Llosa y el Papa Francisco



El respeto fue mutuo y Calamaro sabía que no lo dejaría pasar por alto, ya que semanas anteriores había fallecido el Nobel peruano Mario Vargas Llosa y días después, su compatriota, el Papa Francisco. Por ello, se tomó unos minutos para poder rendirles un homenaje. "Vamos a saludar con respeto al premio Nobel, Don Mario Vargas Llosa y al Papa Francisco", fueron sus palabras.



Un tema inesperado



La 'Agenda 1999' traía consigo un setlist que permitiría gozar a todo el público; sin embargo, cuando se vio qué canciones se tocaría, la ausencia de uno de ellos era notable. La fe de poder escucharla en vivo seguía intacta y había una luz de esperanza que empezó a brillar más cuando hubo una pequeña pausa y empezaron a sonar las baquetas del baterista. Era nuestra debilidad y se notó con el grito del público al ser la canción más ovacionada. Estaba sonando en vivo ‘Mi enfermedad’.



Y cuando parecía que la fiesta estaba terminando, junto con una bandera de Perú se escuchó en el fondo un arpegio que conectaría con muchas personas, para todos aquellos que aún no superaron un dolor del corazón y que quisieran vivir dos veces para poder olvidar a alguien y aun así no querer ir a ninguna parte, sonó ‘Paloma’.



Junto a sus versos, Andrés Calamaro terminaría uno de sus conciertos en el Arena 1, en Lima, agradeciendo a todo su público por haberse dado tiempo para esta velada inolvidable, ya que en un inicio, uno pensaba que no se llenaría. Incluso, algunos criticaban de que era mentira de que las entradas del evento estaban agotadas. El tiempo lo diría todo. Aquellos que estaban adelante al voltear a la parte de atrás, vieron que Andrés Calamaro lo hizo de nuevo. El marco del escenario volvió a lucir lleno.