Fans a la expectativa por el debut de W.A.S.P. en Lima: tocarán completo su icónico álbum 'One Alive'

La espera ha terminado para los seguidores peruanos del metal: este viernes 25 de abril, W.A.S.P. aterriza en Lima con una promesa que va más allá de la música. El Centro de Convenciones Festiva será testigo de un viaje en el tiempo, cuando Blackie Lawless y su banda revivan por completo 'One Alive', el disco que los catapultó a la leyenda.

El concierto de la banda estadounidense forma parte de la gira mundial que promete estar cargada de historia, intensidad y ese fuego rebelde que aún arde tras décadas en escena. Los fanáticos peruanos, que por primera vez tendrán la oportunidad de ver a la banda en vivo en el país, ya se vienen preparando con entusiasmo para lo que promete ser un evento inolvidable.

W.A.S.P. en Lima: fans se preparan para un show histórico

El furor por el concierto ha motivado a comunidades de fans a organizar actividades y compartir su pasión por la banda. Entre ellos, destaca el actor Óscar López Arias y su hijo Facundo López Arias Sarfati, vocalista de la banda de metal 'Afasia_trash'. Ambos metaleros confesos mostraron su entusiasmo a través de redes sociales y forman parte de la comunidad W.A.S.P. Perú 2025.

El actor rememoró su adolescencia viendo videos de la banda en el canal 27 UHF, mientras que su hijo elogió al frontman Blackie Lawless, citando su interpretación de 'L.O.V.E. Machine' como su favorita.

Óscar López Arias y su hijo Facundo López Arias Sarfati. Foto: difusión

En entrevista con 'Heavy Metal Perú', Blackie Lawless expresó su alegría por comenzar la gira en nuestro país. Afirmó que esta será "la mejor gira de sus 40 años de carrera" y que el show en Lima será una noche inolvidable para los asistentes. La banda llegará a suelo peruano el jueves 24 de abril por la noche, lista para desatar su potencia sonora con su característica agresividad en escena.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de W.A.S.P. en Lima?

Las entradas para el debut de W.A.S.P. en Lima están disponibles a través de la plataforma Joinnus. Los precios varían según la zona: la zona 'One' cuesta S/ 353.50 y la zona 'The Last Command' tiene un precio de S/ 254.00. El concierto se realizará a las 7:00 p. m. en el Centro de Convenciones Festiva, en lo que promete ser una experiencia única para los fans del heavy metal.