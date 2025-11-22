HOYSuscripcion LR Focus

Austria 05, el nuevo supergrupo del punk rock peruano, presentará los primeros temas de su disco ‘Ruido en la Memoria’

La banda de punk rock Austria 05, fundada en 2003, regresa a la escena musical en 2025 con nuevo material inédito para sus seguidores.

Austria 05 renace y presenta los cuatro primeros temas de su primer disco ‘Ruido en la Memoria’. Foto: difusión
Austria 05 renace y presenta los cuatro primeros temas de su primer disco 'Ruido en la Memoria'. Foto: difusión

La banda de punk rock Austria 05 acaba de revivir en la escena nacional. La agrupación se fundó en el 2003, sin embargo, el proyecto quedó en pausa. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Mario Chirinos, líder del grupo, se anime a revivirlo este 2025. Y para alegría  de sus fans, lo harán con música inédita.

Mario Chirinos, voz y segunda guitarra de Austria 05, recuerda que ideó este proyecto desde el año 2003, cuando incluso estaba en el proceso de terminar el colegio e ingresar a la universidad. “Fue más un sueño que una realidad”, manifiesta el líder. “Con el tiempo la vida siguió su curso, cada uno se fue a sus proyectos y Austria 05 quedó en pausa, pero nunca se apagó la idea de retomarlo”, indicó. 

En su génesis, Austria 05 está formada por leyendas vivas del género, en donde resaltan Mario Chirinos, Ricardo Méndez (Difonia) en primera guitarra, Mauricio ‘Mapache’ Llona (ex 6 Voltios y Diazepunk) y Emilio Bruce en bajo (ex 6 Voltios). 

“Todos venimos de bandas que ya han tenido cierto recorrido, así que la idea es aprovechar esa experiencia y esos contactos para que Austria 05 también pueda cruzar fronteras. El plan es claro: tocar, tocar y tocar, dentro y fuera del país”, agrega el líder de la banda. 

lr.pe

Austria 05 presenta sus nuevas canciones

‘Ruido en la Memoria’ es el primer álbum masterizado (hubo un demo en 2003 con otros integrantes) y es, literalmente, eso: el ruido de los recuerdos. Según Chirinos, son canciones que hablan de adolescencia, primeros amores, duelos, amistades, pérdidas, volver a empezar y aceptar que el tiempo pasa, pero que esa energía punk sigue ahí.

El álbum se va a lanzar en tres partes, cada una con cuatro canciones. El objetivo es que el público vaya digiriendo y acompañando la historia por capítulos. Musicalmente es punk rock puro y duro: guitarras al frente, baterías rápidas, líneas de bajo muy presentes y melodías que se te quedan pegadas. “Es un disco muy honesto, sin poses, donde lo que se escucha es exactamente lo que somos cuando conectamos los amplis y empezamos a tocar”, agrega Chirinos. 

