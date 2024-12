La icónica banda estadounidense System of a Down llegará a nuestro país próximamente, como parte de su tan esperada gira mundial ‘Wake Up’. Este concierto representará un momento histórico, ya que será la primera vez que el grupo se presenta en Perú, generando grandes expectativas entre sus seguidores, quienes se preparan para vivir una experiencia musical única e inolvidable.

System of a Down, reconocida como una de las bandas más emblemáticas del metal y rock alternativo, ofrecerá su concierto en Perú el 27 de abril del 2025. Será la primera vez que la agrupación pisará suelo peruano, tras más de 20 años de espera y entusiasmo por parte de sus seguidores.

El concierto de System of a Down se realizará en el Estadio Nacional de Lima, en el marco de su gira mundial ‘Wake Up’, lo que significará un espectáculo inolvidable para todos sus fanáticos peruanos.

La venta de entradas para el esperado concierto de la reconocida banda System of a Down comenzará este jueves 19 de diciembre, a partir de las 10:00 a. m. Los asistentes podrán disfrutar de un descuento de hasta 15% al utilizar tarjetas de Interbank.

System Of a Down incluyó al Perú en su gira 'Wake Up!'. Foto: Instagram