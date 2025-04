Pedro Pascal reacciona a la trágica muerte de Joel, su personaje en la serie ‘The Last Of Us’: “Es doloroso”

El actor chileno Pedro Pascal daba vida a Joel, en la serie 'The Last Of Us'. Foto: Tiqfun

El segundo episodio de la nueva temporada de ‘The Last of Us’ dejó a los fanáticos en shock con una escena brutal: Joel, el personaje interpretado por Pedro Pascal, es asesinado violentamente por Abby, quien busca vengar la muerte de su padre a manos de Joel en el final de la primera entrega. Así, el actor chileno se despide definitivamente de uno de los papeles más icónicos de su carrera.

“Sabía que iba a pasar, era solo cuestión de tiempo”, confesó Pascal en una entrevista con Entertainment Weekly. “Pero aun así, no estoy listo. Cuesta aceptar que se acabó. Me pasa con los años… me aferro más a las cosas y me cuesta soltarlas”.

Conmovido, el actor también expresó el profundo vínculo que creó durante el rodaje: “Sé que siempre estaré unido a quienes compartieron esta experiencia conmigo. Pero ya no podré ser Joel otra vez, y prefiero no pensar mucho en eso… porque me entristece”.

Pedro Pascal, sobre la muerte de ‘Joel’ en ‘The Last Of Us’: “Es doloroso”

La grabación de la escena más desgarradora de ‘The Last of Us’, en la que Joel pierde la vida, se realizó en Kamloops, Canadá. Pedro Pascal aún recuerda cada detalle de ese día, marcado por la presencia de los expertos en maquillaje y prótesis, Barrie Gower y Paul Spateri, quienes se encargaron de recrear cada golpe, herida y moretón en su cuerpo.

“Siempre intenté no pensar demasiado en que mi paso por la serie estaba por terminar”, confesó el actor. “Fue una experiencia tan intensa, tan cercana, que me costaba aceptar que se acababa. Había creado lazos muy fuertes, no solo con Bella, sino con todo el equipo. Y esa despedida, tan violenta para Joel, fue también una forma física de lo difícil que fue para mí dejarlo ir. Honestamente, se sintió como un mal sueño, es doloroso”.

Pedro Pascal recuerda como fue la escena de su muerte en las grabaciones

Pascal describió también el momento en que ingresó al set con el maquillaje completo: su ojo izquierdo visiblemente hinchado, el rostro cubierto de sangre falsa y múltiples simulaciones de fracturas. “Era como verme desde fuera... como si el personaje ya no fuera parte de mí”, dijo.

“Arruiné la atmósfera por completo en cuanto alguien me vio”, afirma. “Esta especie de shock y angustia... fue extraño estar en el lado afectado. Es como la versión extrema de: ‘¿Tengo algo en la cara?‘. Realmente pude ver cómo este tipo de dolor se apoderaba de la mirada de todos”.