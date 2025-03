Hollywood siempre es escenario de rumores y especulaciones, y esta vez, los protagonistas del último gran revuelo son nada menos que Pedro Pascal y Jennifer Aniston. Los actores fueron captados durante una cita en en condado de Los Ángeles, donde compartieron una cena que duró tres horas en el exclusivo Tower Bar del Sunset Tower Hotel en West Hollywood. Este encuentro, que ocurrió el pasado sábado, rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y los fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

Aunque los actores llegaron por separado, la química entre ellos fue evidente durante la velada, lo que alimentó los rumores de que algo más podría estar ocurriendo entre ellos. El encuentro también coincidió con un momento clave en la vida personal de Aniston: la reciente boda de su exmarido Justin Theroux con Nicole Brydon Bloom.

¿Romance a la vista? Pascal y Aniston desatan rumores tras misteriosa cita

La velada de tres horas entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston en Los Ángeles fue una de esas citas que no pasan desapercibidas. La cena transcurrió en el sofisticado Tower Bar, un lugar de renombre entre las celebridades. Jennifer, de 56 años, lució un conjunto casual, pero elegante, con un chaleco negro sobre una camiseta blanca y pantalones de mezclilla, mientras que Pedro, de 49 años, se presentó con una chaqueta de cuero negra, jeans oscuros y botas, un estilo que refleja su personalidad rebelde pero con clase.

Al salir del restaurante, ambos fueron vistos conversando en la entrada del estacionamiento, compartiendo sonrisas y miradas cómplices, lo que generó aún más especulación entre los fanáticos. Aunque la cita pareció relajada y amistosa, la interacción entre ambos fue lo suficientemente intensa como para hacer pensar a los seguidores que podría tratarse de algo más que una simple salida entre amigos.

Jennifer Aniston y Pedro Pascal cenaron en Tower Bar, en West Hollywood. Foto: Backgrid

Aún se desconoce el eje central de la reunión entre los actores. Foto: Backgrid

Pedro Pascal y Jennifer Aniston: ¿una colaboración profesional o algo más?

La cita entre los dos actores también ha alimentado rumores sobre una posible colaboración profesional. Jennifer Aniston ha estado trabajando en la exitosa serie 'The Morning Show', mientras que Pedro Pascal ha ganado notoriedad por su participación en 'The Last of Us' y otros proyectos importantes. Durante los Critics Choice Awards de 2024, Aniston y su coprotagonista Reese Witherspoon le extendieron una invitación a Pascal para unirse al programa, lo que fue recibido con entusiasmo por el actor.

¿Es esta cita el inicio de una colaboración profesional? Aunque no hay confirmación oficial, muchos creen que la noche de cena también podría haber sido una oportunidad para discutir futuros proyectos, además de los rumores de una relación romántica.

Los rumores de romance entre Jennifer Aniston y Pedro Pascal se avivan en las redes sociales

El misterio en torno a la cita de tres horas entre Pascal y Aniston se amplificó rápidamente en las redes sociales, donde los seguidores de ambos actores mostraron su emoción por la posibilidad de que una relación romántica estuviera en ciernes. "¡Estoy aquí para esto!", "¿Pedro Pascal y Jennifer Aniston? Dios mío, serían pareja", "Me quiero morir", entro otros, son las reacciones que inundaron X (antes Twitter).

Por ahora, tanto los representantes de Pascal como los de Aniston han guardado silencio sobre el estado de su relación, dejando que los rumores sigan circulando. Mientras tanto, los fanáticos continúan especulando sobre el verdadero motivo de la velada en Los Ángeles.