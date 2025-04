Marvel presenta el primer tráiler oficial de 'Los 4 Fantásticos' con Pedro Pascal y Julia Garner: así luce el nuevo equipo

Después de años de especulación y expectativa por parte de los fanáticos, Marvel reveló el primer adelanto de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, una producción que introducirá al legendario equipo de superhéroes en la narrativa actual del MCU. El tráiler se convirtió en tendencia a nivel mundial pocas horas después de su publicación y emociona la revelación de las actuaciones de Pedro Pascal y Julia Garner.

La película no solo representa una nueva versión de los icónicos personajes, sino también una apuesta clave para el futuro de Marvel Studios. Ambientada en una Tierra alternativa y con una estética inspirada en la década de 1960, la producción promete una experiencia visual diferente a lo visto anteriormente en la franquicia.

Los 4 Fantásticos: una nueva versión del equipo en un universo alternativo con estética retro

En el tráiler, Marvel muestra a los personajes ya transformados y ejerciendo sus habilidades, lo que indica que esta entrega no funcionará como una historia de origen tradicional. Según informó el estudio, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos introducirá al grupo dentro de la continuidad del multiverso, sin necesidad de repetir narrativas previas. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, expresó: “Queremos contar una historia que se sienta nueva, incluso para los fans más antiguos del equipo”.

La historia transcurre en un universo alternativo, permitiendo una mayor libertad creativa en su desarrollo. Con un diseño artístico que remite a los orígenes gráficos del cómic, la película se aparta del estilo más moderno que suele caracterizar a otras producciones del MCU. Esta visión retro-futurista se observa en la ambientación, vestuario y tecnología mostrada en el primer avance.

El tráiler también presenta la presencia de Galactus, una de las amenazas más poderosas del universo Marvel. Aunque aún no se ha confirmado quién será el actor que lo interpretará, su aparición anticipa un conflicto de gran escala que podría conectar con próximas películas del MCU. El adelanto no incluye detalles sobre su origen o motivaciones, pero su figura domina una de las escenas clave del video.

Fecha de estreno y detalles clave del regreso del cuarteto fantástico

El estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos será el 25 de julio, fecha en la que Marvel planea consolidar la inclusión definitiva del equipo dentro del universo compartido que ha construido desde 2008. Esta producción abrirá la puerta a nuevas líneas narrativas, conectadas directamente con la Fase 6 del MCU y los eventos del multiverso.

Pedro Pascal, reconocido por su trabajo en series como The Mandalorian y The Last of Us, lidera esta entrega con un papel central. A su lado, Vanessa Kirby como Sue Storm aportará una versión más profunda de la Mujer Invisible. Joseph Quinn, conocido por Stranger Things, asumirá el papel del carismático Johnny Storm, mientras que Ebon Moss-Bachrach, de The Bear, completará el equipo como el imponente Ben Grimm. La participación de Julia Garner como Silver Surfer marca una decisión audaz por parte del estudio, que busca diversificar sus personajes en cuanto a género y representación.

Esta película también funcionará como plataforma para ampliar el universo galáctico del MCU. Con la inclusión de Galactus y la introducción de Silver Surfer, Marvel anticipa nuevas amenazas que podrían trascender esta entrega y expandirse hacia próximas producciones. Además, la ambientación alternativa facilita la aparición de variantes de personajes conocidos o el debut de nuevos héroes y villanos.