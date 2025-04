En un reciente video publicado en Instagram, el vocalista de la banda británica Coldplay anunció que ha estado atravesando una etapa de depresión. El cantante, que actualmente se encuentra de gira mundial, se tomó unos minutos para dirigirse a sus fanáticos desde una calle en Hong Kong, donde también compartió algunos consejos que lo están ayudando para sobrellevar esta enfermedad mental.

“Recientemente me he dado cuenta que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco con la depresión. Así que iba a contar algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y, en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a ti”, comentó Chris Martin.

Chris Martin recomienda técnicas que lo ayudaron a combatir la depresión

El intérprete de ‘The Scientist’ y ‘Viva la Vida’ habló sobre la escritura de forma libre, una de las técnicas que viene utilizando en este proceso. Consiste en plasmar todos los pensamientos durante un tiempo determinado y luego desecharlos. Del mismo modo, mencionó que también practica una forma de meditación popular que le ha resultado beneficiosa.

“Lo primero que quería decir es que hay una cosa que se llama escritura de forma libre, en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y después los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación transcendental ha sido realmente maravillosa para mí”, ha recomendado el intérprete, señaló.

El cantante, que actualmente se encuentra viajando por el mundo con su banda por su tour ‘Music Of The Spheres’, continuó mencionando otros métodos que también pueden ser de ayuda, especialmente para jóvenes que tiene TDHA, autismo u otras condiciones. Además, recomendó libros, películas y artistas musicales que ha descubierto en este proceso y que le han servido de gran ayuda.

“Hay otra cosa que se llama propiocepción, que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro. Hay un hombre llamado Jim Costello, que creó algo llamado el método Costello. Eso es muy útil, especialmente para jóvenes con TDAH, autismo y cosas así. La música de Jon Hopkins, es música para la terapia, psicodélica e increíble, también me ha ayudado”, explicó.

“Hay un libro llamado El enfoque del oxígeno, que es excelente para respirar. Las películas son geniales también. Hay una que se llama Sing, Sing, que me encanta. Y una nueva artista que se llama Chloe Kesha. Su música me hace feliz”, añadió.

Envía mensajes de gratitud y amor a sus seguidores

Finalmente, Chris Martin mencionó que el baile también podría ser una forma de ayuda, luego de observar a un grupo de jóvenes bailando a pocos metros de él. El cantante cerró el mensaje para sus fans señalando que “esas esas son algunas de las cosas que me están ayudando a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que estén bien, les mando mucho amor”.