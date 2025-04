Shawn Mendes, uno de los artistas más destacados de la música pop internacional, llegará a Lima en 2025 con una propuesta única. Además de su esperado concierto en Costa 21, el canadiense compartirá escenario con la cantante peruana Renata Flores. Juntos, presentarán una colaboración inédita que fusiona la música urbana con los ritmos ancestrales de la región andina, con un fuerte mensaje de justicia ambiental y social. Esta colaboración promete ser un hito para la música peruana y un llamado a la acción por la protección de los pueblos indígenas y la Madre Tierra.

La presencia de Renata Flores en este espectáculo es un reflejo de la creciente visibilidad de la música quechua a nivel global. La artista ayacuchana, conocida por su estilo único que fusiona el quechua con géneros urbanos, ha utilizado su voz como un himno de resistencia y reivindicación. Junto a Shawn Mendes, la joven artista se une para amplificar un mensaje que resuena profundamente con las comunidades indígenas del Perú y el mundo entero.

Renata Flores estará como artista invitada en el concierto de Shawn Mendes

El concierto de Shawn Mendes en Lima será una ocasión única para ver a dos artistas de diferentes partes del mundo unirse sobre el mismo escenario. Renata Flores, la talentosa cantante ayacuchana, será la artista invitada en este show, llevando consigo su poderosa voz en quechua y su mensaje de esperanza y resistencia. Con una carrera que ha trascendido fronteras, Renata Flores ha utilizado su música para visibilizar la lucha de los pueblos indígenas y promover la justicia ambiental.

La colaboración entre Renata y Shawn no solo es una fusión de géneros, sino también un gesto simbólico de apoyo a las comunidades indígenas. La música, en este caso, será una herramienta poderosa para sensibilizar a la audiencia sobre temas de gran relevancia como la conservación del medio ambiente y la lucha por los derechos de los pueblos originarios.

¿Cuándo viene Shawn Mendes a Perú?

Shawn Mendes está programado para ofrecer su concierto en Lima el 1 de abril de 2025, en el icónico espacio de Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. A partir de las 9 de la noche, los fanáticos peruanos podrán disfrutar de una noche mágica llena de música en vivo y un repertorio cuidadosamente seleccionado por el artista. Además de sus grandes éxitos, el público tendrá la oportunidad de ser testigo de una nueva etapa en la carrera de Shawn Mendes, con una colaboración inédita junto a Renata Flores que promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.

Shawn Mendes en Perú.

Este concierto en Perú será parte de una gira mundial que marcará el regreso de Shawn a los escenarios luego de una pausa en su carrera. La presencia de Renata Flores y el mensaje de unidad que la música transmite en este evento son un claro reflejo del compromiso de ambos artistas con los problemas sociales y ambientales de nuestro tiempo.

Entradas para el concierto de Shawn Mendes en Perú

Las entradas para el concierto de Shawn Mendes en Lima ya están disponibles a través de Teleticket, plataforma oficial para la venta de boletos. A pesar de la alta demanda, aún se pueden encontrar entradas en las zonas Campo A y Campo B, que son las más cercanas al escenario y las más codiciadas por los fans. La zona Conadis, destinada a personas con discapacidad, ya se encuentra agotada.

Se recomienda a los fanáticos que no se queden sin su entrada y realicen la compra lo antes posible, ya que la expectativa en torno al concierto es muy alta. Las entradas se pueden adquirir directamente desde el sitio web de Teleticket, donde también podrás elegir la zona de preferencia y completar el proceso de pago en línea.

¿Qué canciones va a cantar Shawn Mendes en Perú?

Aunque el setlist oficial para el concierto de Shawn Mendes en Lima aún no ha sido confirmado, es probable que el repertorio incluya una mezcla de sus grandes éxitos junto con algunas canciones de su más reciente material. En su show en el Lollapalooza Argentina 2025, Shawn Mendes sorprendió a su público con un setlist lleno de emociones, que abarcó desde sus primeros éxitos hasta los más recientes.

Entre las canciones que probablemente formarán parte del setlist de Shawn Mendes en Lima 2025 están:

"There’s Nothing Holdin’ Me Back"

"Wonder"

"Treat You Better"

"Monster"

"Lost in Japan"

"Heart of Gold"

"Señorita" (junto a Camila Cabello)

"Ruin"

"Stitches"

"It’ll Be Okay"

"If I Can’t Have You"

"In My Blood"

"Gracias a la vida" (cover especial en español)

¿Quién es Renata Flores?

Renata Flores Rivera, nacida en Huamanga, Ayacucho, tiene 23 años y ha consolidado su carrera musical gracias a su profunda conexión con sus raíces andinas. Desde joven, mostró un notable interés por la música, pero fue en 2014 cuando alcanzó notoriedad al participar en 'La voz Kids Perú'. Su carrera dio un giro importante al volverse viral en YouTube por su adaptación en quechua de la famosa canción 'The House of the Rising Sun'.

Renata Flores

Su estilo único fusiona rap con elementos musicales andinos, creando una propuesta que destaca por sus mensajes de resistencia y reafirmación de identidad cultural. En 2020, lanzó su primer álbum, Isqun, que fue aclamado tanto en Perú como a nivel internacional. Este éxito le abrió puertas para convertirse en imagen de importantes marcas como Yanbal, Falabella, Nike y Sedal. Además, en 2021 fue incluida en la prestigiosa lista de las 100 latinas más influyentes de la revista Hola!.