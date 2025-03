Viudo de Selena Quintanilla se pronuncia sobre la negación de libertad a Yolanda Saldívar: "La justicia sigue presente"

Tras la negativa de libertad condicional a Yolanda Saldívar, Chris Pérez expresó su gratitud por la decisión que, aunque no devuelve a Selena, reafirma que la justicia mantiene su curso. Foto: Prensa Libre

Chris Pérez, viudo de la famosa cantante Selena Quintanilla, reaccionó públicamente luego de que la corte denegara la solicitud de libertad condicional de Yolanda Saldívar. Saldívar, quien fue condenada por el asesinato de Selena en 1995, había solicitado su liberación tras cumplir una parte de su condena, pero su petición fue rechazada. La negativa generó una vez más el interés del público sobre el caso que marcó profundamente a la comunidad latina.

Pérez expresó su apoyo a la decisión judicial, asegurando que la justicia sigue siendo un pilar importante para la memoria de Selena y su legado. Aunque el tema sigue siendo sensible, la pareja de la cantante dejó claro que el sufrimiento de la familia de Selena continúa, y que la integridad debe prevalecer por encima de todo.

¿Qué dijo Chris Pérez sobre la negación de libertad a Yolanda Saldívar?

Tras la noticia de que Yolanda Saldívar no recibiría libertad condicional, Chris Pérez dejó en claro su posición. El músico manifestó que la decisión es un reflejo de la justicia que aún se mantiene firme. Según Pérez, es vital que el recuerdo de Selena y la tragedia vivida por sus parientes no se vean empañados por motivos que no se alinean con lo que considera un acto de imparcialidad adecuado.

El viudo de la artista destacó la importancia de que las víctimas, y en este caso, la memoria de Selena, sigan siendo protegidas a través de la ley. Pérez enfatizó que la verdad debe prevalecer y que el caso no debe ser tratado con ligereza, sino con el respeto que merece.

¿Qué implicaciones tiene para la familia de Selena la decisión judicial?

La negación de la libertad a Yolanda Saldívar es un asunto que sigue siendo doloroso para la familia de Selena Quintanilla. Para Chris Pérez, la medida es una muestra de que la justicia sigue viva, pero también es un recordatorio constante del sufrimiento que su núcleo familiar tuvo que soportar desde el trágico asesinato de la cantante. La resolución de la corte también subraya la importancia de no olvidar el daño que causó la pérdida de una de las figuras más queridas de la música latina.

Por otro lado, la postura de Pérez también refleja cómo el legado de Selena sigue siendo una prioridad para su linaje. El rechazo a la liberación de Saldívar asegura que la tristeza de la pérdida no sea minimizado, y resalta la importancia de mantener viva la memoria de Selena a través de la honestidad.