Edwin Guerrero, líder de la reconocida agrupación de cumbia Corazón Serrano, ha sorprendido a sus seguidores al hablar por primera vez sobre el hijo que esperaba junto a Ana Lucía Urbina, una de las principales voces del grupo. A pesar de que la relación entre ambos siempre se ha mantenido en la privacidad, Guerrero ha decidido abrirse sobre este episodio personal, compartiendo detalles y emociones que hasta ahora habían sido desconocidos.

En un reciente live de TikTok, Guerrero confesó que estaba emocionado ante la posibilidad de convertirse en padre junto a Urbina, y aunque no se conocían mayores detalles de su vínculo sentimental, su testimonio ha revelado la importancia de este momento en su vida.

¿Qué dijo Edwin Guerrero sobre el hijo que iba a tener con Ana Lucía Urbina?

En su testimonio, Edwin Guerrero se mostró visiblemente conmovido al recordar el momento en que se enteró de que esperaba un hijo junto a Ana Lucía Urbina. A pesar de que ambos artistas han mantenido su vida privada alejada de los reflectores, el líder de Corazón Serrano decidió compartir públicamente su experiencia, revelando la ilusión y emoción que sintió ante la idea de convertirse nuevamente en padre.

"Iba a tener mi hijito o hijita creo que iba a ser, pero así lo quiso el destino. No pudo ser. Estaba muy emocionado, la verdad, quería ser papá de nuevo", dijo el dueño de Corazón Serrano.

Así comunicó Ana Lucía Urbina la pérdida de su bebé

El pasado 4 de julio, Ana Lucía Urbina compartió con sus seguidores la triste noticia de la pérdida de su bebé. En un comunicado lleno de emotividad, la cantante de Corazón Serrano expresó el profundo dolor que siente y pidió a sus seguidores y a los medios de comunicación que respeten este difícil momento de su vida.

"En primer lugar, para saludarlos muy cordialmente y agradecer las muestras de preocupación y afecto que he recibido de las personas que me aprecian tanto como persona y como artista. Asimismo, confirmar que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé", señaló la cantante al inicio de su mensaje.

"Atravesar este duelo ha sido una de las experiencias más desgarradoras que he tenido que afrontar. La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar. Les agradezco infinitamente todas las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que he recibido de muchos de ustedes. Sus palabras de aliento y acompañamiento han sido un gran consuelo en estos días tan abrumadores", continuó Urbina, describiendo el difícil proceso que atraviesa.

"En este momento, les pido encarecidamente que respeten la privacidad de Edwin y mía, y el espacio que necesitamos para sanar y procesar este duelo. Esta será la única declaración que haré al respecto, pues prefiero tomar el tiempo necesario para reponernos de este doloroso episodio rodeado del amor de nuestros seres queridos más cercanos. Les envió a todos un abrazo lleno de gratitud y les agradezco nuevamente por sus muestras de solidaridad", concluyó la cantante.

El comunicado de Ana Lucía Urbina en Instagram

¿Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero tienen una relación actualmente?

La relación entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero ha estado en el centro de rumores durante los últimos meses. En un LIVE en TikTok, la cantante fue cuestionada sobre las especulaciones acerca de si ha retomado su romance con el productor musical.

Con su acostumbrada franqueza, Urbina aclaró la situación diciendo: "Voy a aclarar esto de una vez. Nos llevamos muy bien, después de lo que pasó, estuvo conmigo. No tenemos ahorita una relación. Yo estoy separada y estoy contenta. Nos llevamos muy bien. Ya lo dije y no lo voy a volver a repetir. Yo estoy soltera, no estoy con él".

Después, Ana Lucía dio a conocer que ambos habían decidido retomar su relación luego de enterarse de la llegada de su bebé, pero tras su pérdida, se separaron. "Él está soltero y le deseo lo mejor del mundo", finalizó la intérprete.