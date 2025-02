La reconocida presentadora de televisión María Pía Copello se encuentra en el centro de una controversia tras compartir un emotivo video en el que visita la casa donde creció junto a su familia. Lo que parecía ser un contenido nostálgico terminó convirtiéndose en el foco de críticas, pues numerosos usuarios en redes sociales la acusaron de descuidar a su madre y de no visitarla con frecuencia.

Ante la ola de comentarios negativos, la también influencer no tardó en reaccionar y defendió su relación con su progenitora. Copello aseguró que la mamá de María Pía Copello no está sola y que, de hecho, ella y su hermana, Anna, pasan mucho tiempo con ella. "¡Ay, por favor!

María Pía Copello estalla ante críticas de usuarios en redes

El video que desató la polémica fue publicado el 1 de febrero en la cuenta oficial de María Pía Copello, donde muestra su visita a la casa de su madre, un lugar lleno de recuerdos y objetos que han permanecido intactos con el paso de los años. En las imágenes, se puede ver a doña Lucha, su madre, recibiéndola con evidente emoción mientras comparte fotografías del pasado.

María Pía Copello responde en redes. Foto: Captura Instagram

Sin embargo, algunos usuarios interpretaron la sorpresa de la madre como una señal de que María Pía no la visita con frecuencia. Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer: "Qué pena, su mamá parece que no la ve hace tiempo" y "¿Por qué no la lleva a vivir con ella?" fueron algunas de las críticas que inundaron la publicación.

Ante esta situación, Copello no dudó en responder. A través de varios mensajes en la misma publicación, aclaró que su madre nunca está sola y que, en múltiples ocasiones, ha intentado convencerla de mudarse con ella, pero que doña Lucha prefiere seguir viviendo en su hogar. “Es en serio. Creo que no conozco a nadie que pase más tiempo que Anna (Copello) y yo con nuestra mamá”, “Ay, Dios, ya ni me voy a gastar en explicar”, “Mi mami nunca está sola”, , escribió en su defensa.