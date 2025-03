Este viernes 28 de marzo se llevó a cabo la marcha 'Artistas por la paz', la segunda marcha contra la inseguridad ciudadana, donde artistas y ciudadanos se unieron en un recorrido hacia el Ministerio del Interior para exigir acciones inmediatas frente a la creciente ola de criminalidad en el país. Entre los asistentes destacó la presencia de Yahaira Plasencia, quien, junto a otros rostros conocidos, mostró su apoyo al clamor popular por vivir en un país más seguro.

En los últimos días, Yahaira Plasencia se ganó el reconocimiento del público al alzar su voz contra la inseguridad, exponiendo un mensaje en el que se le invitaba a una reunión con la Dirincri, el cual decidió filtrar. En lugar de aceptar dicha invitación, la salsera optó por participar en la marcha, reafirmando su rechazo contundente a la delincuencia y su compromiso por exigir cambios efectivos al gobierno.

El poderoso mensaje de Yahaira Plasencia en la marcha nacional

En una conversación con La República durante la marcha hacia el Ministerio del Interior, Yahaira Plasencia fue consultada sobre si percibía algún cambio en los últimos días respecto a la lucha contra la inseguridad. La cantante respondió de manera contundente que no, y añadió: "Esta segunda marcha tiene el mismo objetivo, solamente que estamos más del gremio artístico pidiendo una sola cosa: que el gobierno tome medidas efectivas e inmediatas para combatir la ola de criminalidad que vive nuestro país".

Cuando le preguntaron sobre el apoyo recibido tras filtrar el polémico mensaje, Yahaira Plasencia optó por dirigirse al público y aprovechar la ocasión para instar a las autoridades a asumir su responsabilidad frente a la inseguridad. "Prefiero dirigirme al público, que vengan a la marcha, que estamos todos juntos unidos como ciudadanos de a pie. Hoy dejamos de lado las etiquetas, yo hoy día dejo de ser Yahaira Plasencia, somos ciudadanos que queremos vivir en nuestro país tranquilos, sin miedo", enfatizó la cantante de salsa.

Yahaira Plasencia revela mensaje recibido antes de la marcha contra la inseguridad

Horas antes de participar en la marcha del 21 de marzo, Yahaira Plasencia sorprendió al hacer público un mensaje enviado desde el Congreso de la República. Según informó su equipo al programa 'América hoy', el texto provenía del despacho de la Primera Vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, y tenía como objetivo invitarla a una reunión con el Director de la Dirincri, general PNP Marco Antonio Conde Cuéllar.

El mensaje, firmado por Abel Santiago, integrante del equipo de Juárez, proponía un diálogo directo sobre los problemas que afectan a los artistas, como la extorsión y el sicariato. Asimismo, ofrecía apoyo para que las denuncias del gremio artístico sean atendidas con mayor celeridad en la Dirincri, destacando la importancia de su participación o la de un representante en la reunión.

Esto no detuvo a Yahaira Plasencia, quien dejó claro que su presencia en la marcha contra la inseguridad no respondía a intereses políticos, sino al deseo genuino de vivir en un país sin miedo. "No soy política, soy hermana, soy hija, soy artista, soy peruana. Lo único que buscamos todos los peruanos es tener paz en nuestro país", declaró en un video en sus redes sociales.