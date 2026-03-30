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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 30 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 30 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, lunes 30 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

09:38
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 30 de marzo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,48, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 30 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,481 la compra y S/3,486 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de marzo?

BBVA

  • Compra: S/3,415
  • Venta: S/3,553

Scotiabank

  • Compra: S/3,440
  • Venta: S/3,571

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,400
  • Venta: S/3,550

Precio del dólar hoy, lunes 30 de marzo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

09:38
30/3/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 30 de marzo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,48, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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