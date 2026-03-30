Precio del dólar en Perú HOY, lunes 30 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,48, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

Precio del dólar hoy, lunes 30 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, lunes 30 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 30 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,481 la compra y S/3,486 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 30 de marzo?

BBVA

Compra: S/3,415

Venta: S/3,553

Scotiabank

Compra: S/3,440

Venta: S/3,571

Banco de la Nación

Compra: S/3,400

Venta: S/3,550