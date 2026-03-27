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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, sábado 28 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Dólar Hoy 28 de marzo de 2026. | Foto: La República
Dólar Hoy 28 de marzo de 2026. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar este 28 de marzo de 2026 en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,495 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este 28 de marzo?

BBVA

  • Compra: S/3,378
  • Venta: S/3,532

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,380
  • Venta: S/3,530
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