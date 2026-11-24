La iniciativa plantea mantener vigente el proceso de formalización mientras se aprueba la nueva Ley MAPE, en medio de los reclamos de miles de trabajadores que llegaron al Centro de Lima.

La iniciativa plantea mantener vigente el proceso de formalización mientras se aprueba la nueva Ley MAPE, en medio de los reclamos de miles de trabajadores que llegaron al Centro de Lima. Confemin

Una nueva propuesta legislativa busca ampliar por tres años el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, cuyo plazo actual vence el 31 de diciembre de 2026. El proyecto fue presentado por la diputada Amalia Emilia Palomino, de Juntos por el Perú, mientras miles de mineros artesanales se movilizan este martes 24 de noviembre en el Centro de Lima y ocupan la avenida Abancay para exigir al Gobierno y al Congreso que garanticen la continuidad de sus actividades.

La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1293 para extender la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2029 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

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De esta manera, los trabajadores que todavía no completan los requisitos para formalizarse tendrían un plazo adicional para continuar sus trámites, en medio de los cuestionamientos por la falta de avances y los retrasos acumulados en las entidades públicas.

La propuesta aparece en una semana marcada por las movilizaciones del sector, que busca evitar que el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) deje sin continuidad a miles de operadores. Sin embargo, el proyecto todavía debe pasar por el debate legislativo.

Proyecto de Juntos por el Perú propone ampliar el Reinfo hasta 2029

El documento presentado por Palomino sostiene que la extensión del proceso es necesaria debido a que el país todavía no cuenta con una legislación definitiva para la pequeña minería y minería artesanal. La falta de acuerdos para aprobar la Ley MAPE, según la exposición de motivos, ha provocado que el proceso de formalización dependa de sucesivas prórrogas, sin que se resuelvan los problemas administrativos que arrastra el sector.

La iniciativa también cuestiona la capacidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para atender los procedimientos pendientes desde que asumió la rectoría del proceso. Como sustento, señala que la entidad acumula cerca de 27.000 expedientes de instrumentos de gestión ambiental para la formalización minera que todavía no han sido evaluados, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) registraba 1.117 solicitudes de opinión técnica pendientes al 17 de agosto de 2026.

A estos retrasos se suma otro dato que recoge el proyecto. Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de julio de 2026, el Minem habría formalizado solo a 60 administrados, según información del propio ministerio.

Por ello, la propuesta no se limita a cambiar la fecha de vencimiento. También plantea que el Minem, en coordinación con los gobiernos regionales, simplifique los procedimientos, brinde acompañamiento técnico a los pequeños productores y fortalezca la supervisión ambiental y social, con el objetivo de que la ampliación permita avanzar hacia la formalización y no se convierta únicamente en otra prórroga.

¿Qué pasará con los mineros inscritos en el Reinfo?

Uno de los argumentos centrales del proyecto es que dejar vencer el proceso sin contar con un nuevo marco normativo podría generar un vacío regulatorio desde el 1 de enero de 2027. Según la exposición de motivos, esta situación afectaría a decenas de miles de pequeños productores y mineros artesanales que todavía realizan trámites para adecuarse a las exigencias legales.

La iniciativa también incorpora el argumento económico: sostiene que los trabajadores inscritos en el Reinfo contribuyen a la recaudación tributaria y dinamizan las economías de las zonas donde desarrollan sus actividades. Como referencia, recoge cifras atribuidas a la Sunat según las cuales los inscritos en el registro aportaron S/1.155 millones al fisco entre enero y octubre de 2024, monto que subió a S/1.792 millones en el mismo periodo de 2025.

Bajo esa perspectiva, la ampliación permitiría mantener la continuidad de los procedimientos y evitar que los operadores queden fuera del proceso antes de que se apruebe una legislación específica.

Confemin moviliza a mineros artesanales y toma la avenida Abancay

Mientras se presenta esta iniciativa en el Parlamento, miles de pequeños mineros y trabajadores artesanales llegaron este martes al Centro de Lima para continuar con sus protestas. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) informó que sus bases del norte, centro y sur del país ocuparon la avenida Abancay de extremo a extremo, en una movilización dirigida al Gobierno y al Congreso.

La convocatoria da continuidad a la jornada nacional iniciada el lunes 23 de noviembre, en medio de la incertidumbre por el vencimiento del Reinfo y la falta de una definición sobre las reglas que regirán a la pequeña minería.

Mientras los representantes del sector llevan sus reclamos a las calles, el Congreso tiene sobre la mesa una nueva propuesta para extender el proceso hasta 2029. El debate no solo definirá cuánto tiempo más tendrán los mineros para formalizarse, sino también cómo responderá el Estado a los miles de expedientes que siguen pendientes.