Reinfo: más de 30.000 mineros podrían pasar a un nuevo proceso en 2027, ¿qué cambiaría con la Ley MAPE?

El anuncio de Shinno introduce una nueva alternativa: mantener abierto el camino hacia la formalización para quienes ya están dentro del proceso, pero bajo otro régimen. | Composición LR/Difusión

El anuncio de Shinno introduce una nueva alternativa: mantener abierto el camino hacia la formalización para quienes ya están dentro del proceso, pero bajo otro régimen. | Composición LR/Difusión

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El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La propuesta del Ejecutivo busca establecer una vía para quienes lleguen a esa fecha con trámites pendientes, mediante un esquema que será desarrollado en la futura Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Durante su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Shinno explicó que alrededor de 31.000 inscritos que todavía se encuentran vinculados al proceso vigente no lograrían completar todos los requisitos antes del 31 de diciembre de 2026. Por ello, el Ejecutivo plantea que puedan continuar mediante un régimen simplificado y con un plazo adicional para concluir sus trámites.

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¿Qué pasará con el Reinfo después de diciembre?

La Ley 32537 estableció que el proceso también culminará cuando entre en vigor la Ley MAPE y su reglamento, si esto ocurre antes del 31 de diciembre de 2026.

Esto coloca al Congreso frente a un calendario ajustado. El Ejecutivo prevé enviar su propuesta de Ley MAPE a más tardar el 15 de octubre, por lo que el Parlamento tendría poco más de dos meses para debatir el proyecto, introducir eventuales modificaciones y definir las reglas que sustituirían al esquema actual antes de que termine el año.

Por ello, el anuncio de Shinno introduce una nueva alternativa: permitir que continúen sus trámites quienes ya están dentro del proceso, pero bajo otro régimen.

¿Qué cambiaría con la Ley MAPE?

El principal cambio planteado es pasar de un registro temporal como el Reinfo hacia un marco específico para la pequeña minería y minería artesanal. Shinno sostuvo que la nueva propuesta incluirá un proceso con requisitos simplificados para quienes todavía tienen pendiente el trámite.

La diferencia será importante porque estar inscrito en el Reinfo no equivale a haber culminado el proceso. El propio Minem señala que el registro comprende a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de pequeña minería y minería artesanal y que los inscritos asumen el compromiso de culminar el proceso de formalización.

El problema es que la cantidad de personas que permanecen en el registro contrasta con el número de procesos que han concluido satisfactoriamente. Según información recogida por el Banco Central de Reserva en su Memoria 2025, con datos del Minem al 20 de abril de 2026 había 31.610 mineros inscritos en el Reinfo: 23.861 vigentes y 7.749 suspendidos. En contraste, entre 2014 y 2025 se habían formalizado 2.295 mineros.

Ese desfase permite dimensionar el principal desafío que tendrá la futura Ley MAPE: no solo establecer nuevas reglas, sino conseguir que los inscritos efectivamente culminen el proceso.

El nuevo régimen todavía debe definirse

Para que tenga efectos legales, la propuesta deberá convertirse en un proyecto, ser discutida por el Congreso y aprobarse dentro del marco legislativo correspondiente.

Tampoco están definidos todavía todos los requisitos que deberán cumplir los mineros. De acuerdo con lo adelantado por el Ejecutivo, la Ley MAPE establecería condiciones específicas para la actividad artesanal y de pequeña escala, mientras que parte de su desarrollo se realizaría mediante normas reglamentarias.

Este punto será determinante porque el debate no se limita al plazo. La discusión también involucra qué actividades podrán acogerse al nuevo régimen, qué obligaciones ambientales y de seguridad deberán cumplir, cómo se verificará el origen del mineral y qué ocurrirá con quienes no logren completar los requisitos.

El antecedente muestra por qué el cierre del Reinfo no resuelve por sí solo el problema de la formalización. La Ley 32537 ya incorporó nuevas obligaciones para los inscritos, entre ellas un proceso de sinceramiento de la ubicación real de las operaciones y la realización de un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal.

La pregunta que queda para el Congreso

Con el anuncio realizado por Shinno, el debate incorpora otra cuestión además de una eventual extensión del Reinfo: qué régimen reemplazará al registro y bajo qué condiciones podrán continuar quienes no culminen su formalización este año.

La respuesta dependerá del proyecto que el Ejecutivo remita en octubre y de los cambios que introduzca el Congreso. El contenido de esa propuesta permitirá conocer las condiciones que deberán cumplir los mineros que permanezcan dentro del nuevo esquema.

El punto de partida será una brecha considerable: frente a los 31.610 inscritos que registraba el Reinfo en abril de 2026, solo 2.295 mineros habían culminado satisfactoriamente su proceso entre 2014 y 2025. La nueva Ley MAPE tendrá que establecer qué condiciones permitirán reducir esa diferencia y qué ocurrirá con quienes no logren cumplirlas.