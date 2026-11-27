Reniec suspende la atención este viernes en tres sedes de Piura por intensas lluvias La medida alcanza al Centro de Atención Piura, el Centro de Atención 26 de Octubre y el módulo del MAC Piura. La institución evaluará durante el día si mantiene la suspensión en otros locales.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspendió la atención presencial en tres sedes de Piura el 27 de noviembre debido a intensas lluvias y complicaciones en el desplazamiento. | composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspendió la atención presencial en tres sedes de Piura el 27 de noviembre debido a intensas lluvias y complicaciones en el desplazamiento. | composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) suspendió este viernes 27 la atención presencial en tres de sus sedes de Piura debido a las intensas lluvias registradas en la región y las dificultades que estas generan para el desplazamiento y funcionamiento de los establecimientos.

La medida preventiva alcanza al Centro de Atención Piura, ubicado en el jirón Libertad n.° 568; al Centro de Atención 26 de Octubre, situado en la avenida Prolongación Grau, mz. N, lote 01-A. H., Las Capullanas; y al módulo de Reniec ubicado en el Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Piura, en el centro comercial Real Plaza.

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La entidad informó que la suspensión se aplica durante este viernes 27 de noviembre y que la reapertura dependerá de la evaluación de las condiciones climatológicas y del impacto de las precipitaciones en la zona.

Reniec suspende la atención este viernes en tres sedes de Piura por intensas lluvias

Reniec evaluará otros locales de Piura

A través de un comunicado, el Reniec señaló que durante el transcurso de la jornada se revisará la situación de los demás centros de atención de la región para determinar si corresponde mantener sus servicios o disponer nuevas suspensiones.

La decisión responde a las condiciones generadas por las lluvias registradas en Piura, que ocasionaron acumulación de agua en distintos puntos y afectaron el desplazamiento de la población.

La institución recomendó a los ciudadanos evitar acudir a las sedes que permanecen cerradas y recordó que determinados trámites y servicios de identificación y registro civil pueden realizarse de manera virtual mediante su plataforma oficial.

Por el momento, el Reniec no ha establecido una fecha específica para la reapertura de las tres sedes suspendidas. Esta dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la evaluación de seguridad correspondiente.

¿Qué sedes de Reniec están cerradas este viernes 27?