BCRP sube a 4,50% su tasa de referencia ante inflación en máximos de tres años

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su tasa de interés de referencia de 4,25% a 4,50%, en una decisión que pone fin a más de un año de estabilidad en su principal instrumento de política monetaria. El ajuste llega cuando el costo de vida vuelve a presionar los presupuestos familiares y la inflación acumula ocho meses consecutivos por encima del rango meta, establecido entre 1% y 3%.

La decisión del Directorio, anunciada este jueves 12 de noviembre, responde a un escenario en el que coinciden los choques de oferta, el aumento de las expectativas inflacionarias y el dinamismo de la demanda interna. Para el organismo monetario, el encarecimiento de determinados productos ya no puede analizarse únicamente como un episodio transitorio, debido a los riesgos de que algunos factores sigan trasladándose a los precios durante los próximos meses.

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BCRP eleva la tasa de interés tras inflación de 5,25% en Lima

En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,57% respecto al mes anterior y acumuló una variación anual de 5,25%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado representa el nivel más elevado desde agosto de 2023, cuando la inflación llegó a 5,58%, y refleja una aceleración que ha vuelto a alejar los precios del objetivo del Banco Central.

El mayor impulso provino de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron 1,62% durante el mes. Entre los incrementos más pronunciados estuvieron el bonito, con 26,90%, y el choclo, con 45,29%, además de productos como la zanahoria, la arveja verde y distintas variedades de papa. El transporte también presionó el indicador, con un avance mensual de 0,77%, asociado al encarecimiento de los combustibles y los pasajes.

El Niño y los conflictos en Medio Oriente mantienen la presión sobre los precios

El BCRP advierte que los riesgos inflacionarios no se limitan a lo ocurrido en octubre. Entre los factores que podrían prolongar el encarecimiento figuran el Fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que ya han tenido efectos sobre los precios internacionales del petróleo y otros productos.

A estas condiciones se suma el aumento de las expectativas de inflación a doce meses, que se mantuvieron en 3,1% en octubre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta. Aunque las expectativas no representan una inflación ya materializada, su evolución importa para la política monetaria porque puede influir en las decisiones de precios de las empresas y en las negociaciones salariales.

Pese a estas presiones, el Banco Central mantiene su proyección de que la inflación general y la que excluye alimentos y energía regresen al rango meta y se sitúen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se disipen los choques de oferta. Sin embargo, reconoce que los efectos de El Niño y del escenario internacional podrían ser más persistentes de lo previsto.

¿Qué significa que el BCRP suba su tasa de interés a 4,50%?

El incremento de la tasa de referencia busca moderar las presiones inflacionarias mediante el encarecimiento progresivo del financiamiento en soles. Cuando el Banco Central eleva este indicador, los bancos pueden trasladar el ajuste a sus tasas de préstamos y depósitos, lo que influye en las decisiones de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas.

Sin embargo, el Directorio precisó que esta decisión no implica necesariamente el inicio de un ciclo de nuevas alzas. La autoridad monetaria seguirá evaluando la inflación subyacente, las expectativas de precios, el desempeño de la economía y la duración de los choques de oferta antes de determinar si necesita modificar nuevamente su posición.

De hecho, el BCRP señaló que la mayoría de los indicadores adelantados de actividad económica a octubre mantiene un buen desempeño, aunque las expectativas empresariales retrocedieron frente al mes anterior y permanecieron en terreno optimista.

La próxima decisión sobre la tasa de referencia se conocerá el 10 de diciembre, cuando el Directorio del BCRP vuelva a evaluar el comportamiento de la inflación y las condiciones de la economía peruana.