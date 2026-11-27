Persecución termina con un delincuente abatido, un detenido y dos prófugos en San Martín de Porres Cuatro sujetos viajaban en una camioneta reportada como robada y con placa falsa. La persecución comenzó en Comas y terminó en San Martín de Porres, donde se produjo un intercambio de disparos con la Policía.

Una persecución policial en Comas culminó con un delincuente abatido y otro detenido en San Martín de Porres. Dos cómplices siguen prófugos tras huir de una camioneta robada.

Una persecución policial en Comas culminó con un delincuente abatido y otro detenido en San Martín de Porres. Dos cómplices siguen prófugos tras huir de una camioneta robada. RPP

Una persecución policial que se inició en Comas y se extendió por varios kilómetros terminó con un presunto delincuente abatido, otro detenido y dos sujetos prófugos en San Martín de Porres (SMP). Los cuatro sospechosos se desplazaban en una camioneta blanca que, según la Policía Nacional del Perú (PNP), había sido reportada como robada y circulaba con una placa falsa.

El operativo comenzó durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, cuando agentes policiales detectaron el vehículo en la zona de Santa Isabel, en Comas. De acuerdo con información policial, los efectivos advirtieron que la placa que llevaba la unidad no correspondía y posteriormente confirmaron que el vehículo había sido reportado como robado el 6 de febrero de 2026.

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Persecución terminó en San Martín de Porres

Tras detectar la unidad, los policías iniciaron el seguimiento. Los cuatro ocupantes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la fuga a bordo de la camioneta.

La persecución se extendió por aproximadamente nueve kilómetros hasta llegar a la zona de Canta Callao y la avenida Virgen del Carmen, en San Martín de Porres. Allí, los agentes dispararon contra uno de los neumáticos del vehículo para impedir que continuara avanzando.

Los cuatro ocupantes abandonaron la camioneta y continuaron la huida a pie. En ese momento se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y los policías.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los sujetos fue alcanzado por los disparos y murió en el lugar. Otro fue intervenido por los agentes, mientras que los otros dos lograron escapar y son buscados por la Policía.

Detenido fue identificado por la Policía

El intervenido fue identificado, según fuentes policiales citadas por RPP, como Josué Jordán Bedón Huaylinos, de 20 años. En tanto, el hombre que falleció durante el enfrentamiento permanece, hasta el momento, como NN.

La PNP señaló preliminarmente que los cuatro sospechosos estarían vinculados con la organización criminal denominada ‘Los Raqueteros de 2 de Octubre’. Esta versión forma parte de las investigaciones y deberá ser corroborada por las autoridades competentes.

Tras el tiroteo, agentes de la Comisaría de Pro llegaron hasta la zona y establecieron un perímetro para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones y mantienen un operativo para ubicar a los dos sujetos que lograron escapar.

La camioneta utilizada por los sospechosos quedó a disposición de la Policía para las diligencias correspondientes.