Minem aprueba estudios ambientales para proyectos eléctricos con inversiones por US$5.500 millones en 2026

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprueba estudios ambientales para 12 proyectos eléctricos con inversiones proyectadas de US$5.500 millones en 2026, enfocándose en energías renovables.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprueba estudios ambientales para 12 proyectos eléctricos con inversiones proyectadas de US$5.500 millones en 2026, enfocándose en energías renovables. Difusión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó estudios ambientales vinculados a proyectos eléctricos que representan inversiones estimadas en cerca de US$5.500 millones durante 2026. La cartera incluye nuevas centrales de generación renovable e infraestructura para transportar electricidad, aunque la aprobación de estos documentos no implica que las obras ya estén en ejecución.

De acuerdo con información de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE), los estudios evaluados en lo que va del año corresponden a iniciativas de generación y transmisión eléctrica. Su aprobación permite que los proyectos avancen en sus respectivos procedimientos ambientales y continúen su desarrollo bajo las condiciones establecidas por la autoridad.

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Minem aprueba estudios para 12 centrales solares y eólicas en cuatro regiones

Entre los expedientes aprobados figuran los correspondientes a tres centrales eólicas y nueve centrales solares fotovoltaicas, que estarán ubicadas en Ica, Arequipa, Moquegua y Piura. Se trata de proyectos que buscan incorporar nueva capacidad de generación a partir de fuentes renovables y ampliar la participación de estas tecnologías en la matriz eléctrica nacional.

La energía eólica aprovecha la fuerza del viento para producir electricidad, mientras que las centrales fotovoltaicas utilizan paneles solares para transformar la radiación solar en energía eléctrica. Ambas tecnologías permiten diversificar las fuentes de generación y reducir la dependencia de los combustibles utilizados en otras centrales.

Proyectos eléctricos incluyen nuevas líneas de transmisión y refuerzo de subestaciones

La evaluación del Minem no se limita a nuevas centrales de generación. También comprende estudios ambientales de proyectos de líneas de transmisión y reforzamiento de subestaciones, dos componentes necesarios para llevar la electricidad desde los puntos donde se produce hasta las zonas de consumo.

Las líneas de transmisión llevan la electricidad desde las centrales hasta las zonas de consumo, mientras que las subestaciones permiten adecuar los niveles de tensión y conectar los distintos tramos de la red. Su ampliación busca evitar que la falta de infraestructura limite el transporte de energía y permita atender una mayor demanda.

Por ello, la construcción de nuevas centrales debe ir acompañada de inversiones en transmisión. De lo contrario, la electricidad generada podría no llegar en las condiciones necesarias a los hogares y las empresas.

Proyectos por US$5.500 millones aún deben avanzar hacia su ejecución

La aprobación de los estudios ambientales es una etapa necesaria para desarrollar los proyectos eléctricos, pero no significa que las obras estén listas para comenzar ni que los recursos comprometidos ya se hayan invertido. Estos documentos permiten identificar los posibles efectos de cada iniciativa sobre su entorno y establecer medidas para prevenirlos, reducirlos o controlarlos.

En el caso de las centrales eólicas y solares, así como de las instalaciones de transmisión, la evaluación también determina las obligaciones ambientales que deberán cumplir sus responsables durante las distintas etapas de ejecución.

El Minem señala que estas aprobaciones contribuyen al desarrollo de nuevas inversiones eléctricas y a la transición hacia fuentes renovables. Sin embargo, los proyectos todavía deben completar los procedimientos pendientes y concretar el financiamiento y la ejecución de las obras para que la capacidad prevista se traduzca en nueva infraestructura para el país.