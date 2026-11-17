El ministro deberá responder por los alcances de la ampliación del servicio de gas natural fuera de Lima y Callao.

El ministro deberá responder por los alcances de la ampliación del servicio de gas natural fuera de Lima y Callao. Congreso de la República del Perú/Minem

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, acudirá el martes 24 de noviembre a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para explicar la novena adenda al contrato de concesión de Cálidda, empresa encargada de distribuir gas natural en Lima y Callao. La modificación contractual está vinculada con la ampliación del servicio hacia otras siete regiones del país.

La convocatoria fue aprobada por el grupo parlamentario que preside la diputada Yenifer Paredes Navarro, luego de que el propio titular del Minem solicitara presentarse ante sus integrantes. El ministro deberá explicar los aspectos técnicos, económicos y operativos de la propuesta, así como las condiciones previstas para extender la infraestructura de distribución fuera de Lima y Callao.

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El proyecto comprende a Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Huancavelica y Puno, donde se busca incorporar nuevas localidades al sistema de distribución. La iniciativa también implica modificar las condiciones de la concesión que actualmente opera la empresa.

Evaluación con el MEF y plazo para concretar la adenda

La presentación del ministro se realizará después de que el Ejecutivo anunciara que esperaba concluir, a más tardar el 16 de noviembre, los trámites de evaluación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El objetivo era avanzar hacia la suscripción de la modificación contractual antes de finalizar el año.

El 4 de noviembre, Shinno sostuvo que su sector estaba coordinando con el MEF los últimos aspectos del procedimiento y afirmó que la adenda se concretaría este año. Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido información oficial que permita confirmar si se cumplió el plazo anunciado ni si la cartera de Economía emitió su opinión definitiva.

La posición del MEF es relevante porque su pronunciamiento es vinculante para continuar con el procedimiento. Una vez concluida esa evaluación, el Minem deberá determinar si corresponde aprobar y suscribir la modificación del contrato con Cálidda.

Observaciones sobre las condiciones económicas

Otro de los puntos que deberá explicar el titular del Minem son los cambios incorporados a la propuesta luego de las observaciones formuladas durante su evaluación. Entre los aspectos cuestionados por Osinergmin figuran el tratamiento del valor residual de los activos de la concesión y sus posibles efectos sobre las tarifas que pagarían los usuarios.

El ente regulador también examinó la rentabilidad que podría generar la ampliación del contrato y las condiciones bajo las cuales se reconocerían las inversiones realizadas por la empresa. Estos aspectos son relevantes porque la propuesta no solo contempla extender el servicio a nuevas localidades, sino también ampliar por diez años la vigencia de la concesión de Cálidda en Lima y Callao, que actualmente vence en diciembre de 2033.

En septiembre, el Minem informó que había remitido al MEF el informe técnico final del proyecto y señaló que el documento recogía el levantamiento de las observaciones identificadas durante la evaluación. No obstante, la comparecencia permitirá conocer qué cambios se realizaron para atender los cuestionamientos de Osinergmin y cuál es la posición final del Ejecutivo sobre las condiciones económicas de la adenda.

La exposición de Shinno también deberá precisar qué compromisos asumirá la empresa para ejecutar las obras, cuáles serán los plazos de implementación y cómo se garantizará que la ampliación llegue a las localidades incluidas en el proyecto. La discusión será determinante para conocer bajo qué condiciones se extendería la concesión y qué obligaciones tendría Cálidda a cambio de los diez años adicionales.