Pluriempleo en Perú: el 39% de trabajadores tiene más de una fuente de ingresos

El 71% de los trabajadores con posgrado en Perú realiza más de un empleo, mucho más que el 39% de quienes solo tienen educación universitaria.

El 71% de los trabajadores con posgrado en Perú realiza más de un empleo, mucho más que el 39% de quienes solo tienen educación universitaria. Composición LR/IA

En Perú, tener un solo trabajo no es la realidad de todos. El 39% de los trabajadores complementa su empleo principal con otra fuente de ingresos, mientras que el 61% depende de una única actividad. Detrás de esta dinámica hay personas que combinan empleos, desarrollan proyectos independientes o realizan otras actividades para ampliar sus opciones laborales.

Los resultados corresponden al estudio Trabajo Fragmentado de Bumeran, que también recoge la percepción de especialistas en recursos humanos. Según la encuesta, el 63% afirma que en su organización hay trabajadores que tienen más de un empleo. Es decir, la práctica no solo está presente entre quienes buscan generar ingresos por distintas vías, sino que también es reconocida dentro de las propias empresas.

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Este comportamiento se relaciona con el llamado trabajo fragmentado o portfolio work, un modelo en el que una persona no concentra su actividad profesional en un solo puesto, sino que combina diferentes proyectos, clientes o funciones. A diferencia de una trayectoria laboral tradicional, en la que el trabajador mantiene un vínculo principal con una empresa, esta modalidad distribuye su tiempo y desempeño entre varias actividades.

Pluriempleo en Perú: cuatro de cada diez trabajadores tienen ingresos adicionales

La diferencia entre quienes tienen una fuente adicional y quienes dependen de un solo empleo permite dimensionar el alcance de esta tendencia. Aunque el 61% todavía concentra su actividad en una sola ocupación, el 39% restante ya incorpora otra fuente de ingresos a su vida laboral.

La coexistencia de ambas realidades muestra que no existe una única forma de organizar el trabajo. Para algunos, una segunda actividad puede representar un proyecto profesional independiente; para otros, puede consistir en prestar servicios a distintos clientes o asumir otro empleo además del principal.

El 63% de especialistas identifica trabajadores con más de un empleo en sus empresas

La presencia de esta modalidad también se observa desde el lado empresarial. El 63% de los especialistas consultados por Bumeran señala que en sus organizaciones hay talentos que mantienen más de un trabajo.

Esta situación plantea interrogantes sobre la manera en que las organizaciones gestionan sus equipos. La disponibilidad de los trabajadores, la distribución de sus horarios y la posibilidad de asumir responsabilidades en más de una actividad son aspectos que pueden adquirir mayor relevancia cuando el vínculo laboral deja de concentrar toda su jornada profesional.