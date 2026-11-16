Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDIÓ DE LOS PERUANOS

Entretenimiento

Robert Pattinson es confirmado como el nuevo James Bond: "Es el honor de toda una vida"

Tras meses de rumores, Amazon MGM Studios confirmó al actor de 'The Batman' como el nuevo agente 007. Robert Pattinson toma la posta de Daniel Craig y promete revolucionar la saga bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond bajo la dirección del director de 'Dune'. Composición LR. Instagram
Robert Pattinson será el nuevo James Bond bajo la dirección del director de 'Dune'. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Robert Pattinson se pondrá el elegante traje del espía más famoso del mundo. Tras un sinfín de rumores en Hollywood, se oficializó que el intérprete británico toma el relevo dejado por Daniel Craig, marcando el inicio de una etapa para la legendaria saga cinematográfica, bajo la dirección de Denis Villeneuve

Tras hacerse pública la noticia, el reconocido artista no ocultó su emoción frente a este reto actoral. En un reciente comunicado oficial, el actor expresó su profunda gratitud hacia los productores y catalogó la oportunidad de encarnar a James Bond como un sueño hecho realidad. "Que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida", declaró Pattinson.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

¿Será Robin el villano en la película 'The Batman 2'? El director de DC, James Gunn, rompió su silencio

lr.pe

Robert Pattinson será el icónico agente 007 bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Esta nueva entrega no solo brillará por su protagonista, sino también por el peso pesado detrás de cámaras. Denis Villeneuve, aclamado por cintas como 'Duna' y 'Blade Runner 2049', El director canadiense será el encargado de dirigir al actor británico, una dupla que ya unió fuerzas recientemente en 'Duna: Parte tres'.

LR Focus

Para la estrella londinense de 40 años, liderar franquicias globales no es terreno desconocido. Tras alcanzar el estrellato mundial en sagas como 'Crepúsculo', además de ganarse el aplauso de la crítica como Bruce Wayne en 'The Batman', asumir el icónico rol del agente 007 representa la consolidación definitiva de su versátil trayectoria en el cine.

Puedes ver

Martha Higareda y los motivos por los que habría rechazado trabajar con Robert Pattinson

lr.pe

El nuevo James Bond es revelado bajo un misterioso video

A través de las redes sociales de la famosa franquicia, se publicó un intrigante clip donde unas manos emergen de las sombras empuñando una pistola. Segundos después, bajo los acordes de la clásica banda sonora, el rostro del británico quedó al descubierto junto a la frase "James Bond regresará", desatando una ola de comentarios entre los cibernautas.

Esta revelación sepultó las teorías sobre quién sería el gran elegido. Durante los últimos meses, nombres como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Nicholas Hoult e incluso el cantante Harry Styles sonaron para asumir el papel. Sin embargo, fue Pattinson quien logró convencer a los ejecutivos de Amazon MGM Studios para quedarse con la codiciada licencia para matar.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terror para inmigrantes | Gobierno de EE.UU. negocia deportaciones con Irán pese a guerra: Solicitantes de asilo corren gran riesgo

Robert Pattinson es confirmado como el nuevo James Bond: "Es el honor de toda una vida"

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre se despide del país y aborda avión rumbo a Roma

Entretenimiento

You Salsa y Marcos Llunas sorprenden al unir sus voces en la nueva versión en salsa del clásico ‘Vida’

Agua Marina mantiene concierto de regreso pese a clausura de San Marcos: "Contará con todos los permisos"

Chris Hemsworth sufre violento asalto en su mansión de Australia por cuatro hombres armados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Galarreta y Espá despiden al papa León XIV mientras Keiko Fujimori viaja a China

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

Cusco: ratifican siete años de cárcel para exgobernador Jorge Acurio y ordenan su captura