Robert Pattinson es confirmado como el nuevo James Bond: "Es el honor de toda una vida" Tras meses de rumores, Amazon MGM Studios confirmó al actor de 'The Batman' como el nuevo agente 007. Robert Pattinson toma la posta de Daniel Craig y promete revolucionar la saga bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Robert Pattinson se pondrá el elegante traje del espía más famoso del mundo. Tras un sinfín de rumores en Hollywood, se oficializó que el intérprete británico toma el relevo dejado por Daniel Craig, marcando el inicio de una etapa para la legendaria saga cinematográfica, bajo la dirección de Denis Villeneuve

Tras hacerse pública la noticia, el reconocido artista no ocultó su emoción frente a este reto actoral. En un reciente comunicado oficial, el actor expresó su profunda gratitud hacia los productores y catalogó la oportunidad de encarnar a James Bond como un sueño hecho realidad. "Que me confíen el papel de 007 es el honor de toda una vida", declaró Pattinson.

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Robert Pattinson será el icónico agente 007 bajo la dirección de Denis Villeneuve.

Esta nueva entrega no solo brillará por su protagonista, sino también por el peso pesado detrás de cámaras. Denis Villeneuve, aclamado por cintas como 'Duna' y 'Blade Runner 2049', El director canadiense será el encargado de dirigir al actor británico, una dupla que ya unió fuerzas recientemente en 'Duna: Parte tres'.

Para la estrella londinense de 40 años, liderar franquicias globales no es terreno desconocido. Tras alcanzar el estrellato mundial en sagas como 'Crepúsculo', además de ganarse el aplauso de la crítica como Bruce Wayne en 'The Batman', asumir el icónico rol del agente 007 representa la consolidación definitiva de su versátil trayectoria en el cine.

El nuevo James Bond es revelado bajo un misterioso video

A través de las redes sociales de la famosa franquicia, se publicó un intrigante clip donde unas manos emergen de las sombras empuñando una pistola. Segundos después, bajo los acordes de la clásica banda sonora, el rostro del británico quedó al descubierto junto a la frase "James Bond regresará", desatando una ola de comentarios entre los cibernautas.

Esta revelación sepultó las teorías sobre quién sería el gran elegido. Durante los últimos meses, nombres como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Nicholas Hoult e incluso el cantante Harry Styles sonaron para asumir el papel. Sin embargo, fue Pattinson quien logró convencer a los ejecutivos de Amazon MGM Studios para quedarse con la codiciada licencia para matar.