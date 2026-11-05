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Presupuesto Público 2027: Comisión Bicameral aprueba dictamen de S/266.500 millones, ¿qué medidas incorpora?

Se prevé que el dictamen sea debatido por el Pleno del Congreso el próximo 15 de noviembre. Entre sus disposiciones figuran cambios en la contratación de personal asistencial, el financiamiento de beneficios para trabajadores CAS y restricciones al gasto de las entidades públicas.

La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2027, con un monto total de S/266.506 millones.
La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2027, con un monto total de S/266.506 millones.Congreso del Perú
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Con 29 votos a favor, un voto en contra y cuatro abstenciones, la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó este jueves 5 de noviembre el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que contempla un total de S/266.506 millones. La decisión se tomó tras la revisión del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y la incorporación de modificaciones planteadas durante el debate parlamentario.

El presidente de la comisión, el senador José Arista (Fuerza Popular), señaló que el documento deberá completar el trámite correspondiente en un plazo corto, pues la intención es que llegue al Pleno del Congreso el próximo 15 de noviembre. Presupuesto 2027 aumenta 3,5% y distribuye recursos entre los tres niveles de gobierno.

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Como se sabe, el monto aprobado asciende a S/266.506 millones, lo que representa un incremento de 3,5% frente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026. Esto supone alrededor de S/8.945 millones más para financiar el funcionamiento de las entidades públicas, los servicios estatales y las inversiones durante el próximo año.

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La mayor parte de los recursos se concentrará en el Gobierno nacional, con S/166.613 millones. Los gobiernos regionales recibirán S/58.672 millones, mientras que los gobiernos locales contarán con S/41.222 millones. Esta distribución comprende el financiamiento de las entidades de los tres niveles de gobierno, desde los ministerios hasta los municipios.

Por sectores, educación encabeza las asignaciones con S/52.198 millones, seguida de salud, con S/32.208 millones, y transporte, que dispondrá de S/26.014 millones. La propuesta también reserva recursos para seguridad ciudadana, programas sociales y acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Durante la discusión, Arista puso énfasis en la necesidad de evitar que el presupuesto termine financiando obras que no puedan concluirse. Según explicó, los pedidos para incorporar nuevos proyectos de inversión superan los S/40 millones, por lo que deben pasar por una evaluación detallada que considere su grado de ejecución y el impacto que tendrían sobre el equilibrio fiscal. El objetivo, sostuvo, es priorizar inversiones sostenibles y evitar que el Estado acumule proyectos inconclusos.

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Más de 226.000 trabajadores CAS recibirían gratificaciones y CTS

Entre las disposiciones incorporadas al dictamen figura la autorización para que las entidades públicas realicen modificaciones presupuestarias hasta el 31 de marzo de 2027, con el propósito de financiar las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, la compensación por tiempo de servicios (CTS) y los aportes a EsSalud de 226.401 trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

La medida busca cubrir estos compromisos laborales con recursos del presupuesto público. Para ello, las instituciones podrán efectuar los ajustes necesarios dentro de los límites establecidos en el texto aprobado, sin que esto signifique una incorporación automática de nuevos trabajadores.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, también resaltó las disposiciones para reforzar la atención en los establecimientos de salud mediante la incorporación de aproximadamente 5.010 profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales. El ingreso de este personal se realizará mediante concurso público de méritos y en plazas presupuestales que se encuentren vacantes.

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Sobre este punto, Arista sostuvo que contar con infraestructura sanitaria no garantiza por sí sola la prestación del servicio si no existe personal suficiente para atender a los pacientes. Por ello, consideró necesario que el presupuesto también permita cubrir las necesidades de recursos humanos de los establecimientos de salud.

El dictamen, además, prohíbe nuevas incorporaciones bajo el régimen CAS y contrataciones por locación de servicios para realizar labores asistenciales permanentes, aunque mantiene la posibilidad de renovar o prorrogar los contratos CAS que ya se encuentran vigentes. Cuba agregó que otras disposiciones permitirían actualizar puestos derivados de cambios en la organización de las entidades públicas, lo que beneficiaría a 6.394 servidores de seis instituciones.

Presupuesto incluye recursos para programa Contigo y restricciones al gasto público

En materia social, el texto autoriza al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a transferir recursos a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para financiar las pensiones y los gastos operativos vinculados al programa Contigo. Esta intervención está dirigida a personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza y, según informó el titular del MEF, comprende a más de 142.000 beneficiarios.

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Otra de las disposiciones está relacionada con los núcleos ejecutores de compras del Ministerio de la Producción, mecanismos que permiten canalizar adquisiciones estatales mediante la participación de micro y pequeñas empresas. El dictamen contempla facilidades para financiar estas operaciones, con el propósito de mantener su participación como proveedoras del Estado.

Asimismo, se incorporan medidas para atender obligaciones de la Biblioteca Nacional del Perú y de la Contraloría General de la República. Estas disposiciones se suman a los recursos previstos para el funcionamiento de las instituciones públicas durante el siguiente ejercicio fiscal.

En cuanto al control del gasto, la propuesta prohíbe destinar presupuesto a celebraciones, agasajos y actividades similares durante 2027, excepto cuando estén vinculadas directamente con las competencias y funciones de cada entidad. También refuerza los controles sobre los compromisos presupuestales que puedan trasladarse a ejercicios fiscales posteriores.

Con la aprobación de la comisión, el dictamen inicia la siguiente etapa de su trámite parlamentario. La propuesta deberá ser debatida y votada por el Pleno del Congreso, donde se definirá si el presupuesto de más de S/266.500 millones queda aprobado para financiar las actividades del Estado durante 2027.

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