Petroperú redujo sus ventas al exterior en 62,6%, mientras las nacionales crecieron 13,8%

La estatal busca recuperar su capacidad operativa en medio de las dificultades para financiar el abastecimiento de petróleo crudo.

La estatal busca recuperar su capacidad operativa en medio de las dificultades para financiar el abastecimiento de petróleo crudo. Composición LR

Entre enero y septiembre de 2026, Petroperú facturó US$2.536,5 millones por ventas en el mercado nacional, un incremento de 13,8% frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, sus operaciones en el exterior retrocedieron 62,6%: pasaron de US$320,9 millones a US$120,1 millones, según los resultados financieros de la empresa estatal.

El contraste también se refleja en la composición de sus ingresos. Durante los primeros nueve meses de 2025, el mercado nacional representaba el 86% de las ventas, mientras que las operaciones internacionales aportaban el 12%. Para septiembre de 2026, la participación interna subió al 94% y la externa cayó al 4%. El porcentaje restante correspondió a la prestación de servicios.

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Petroperú vendió menos combustibles pese al crecimiento de sus ingresos nacionales

El aumento de la facturación en el mercado peruano no se tradujo en un mayor volumen de combustibles comercializados. En su informe de gestión, Petroperú reconoció que vendió menores cantidades de diésel, gasolinas y productos especiales debido a las restricciones en su capacidad de producción.

La petrolera atribuyó esta caída a sus problemas de liquidez, que dificultaron el abastecimiento regular de petróleo crudo para el procesamiento en sus refinerías. La menor disponibilidad de materia prima limitó la producción y la cantidad de combustibles que pudo colocar en el mercado interno.

A este escenario se sumaron las paradas programadas de algunas unidades para trabajos de mantenimiento, que afectaron la producción de diésel de bajo azufre, gasolinas y Turbo A1.

En el caso de la Nueva Refinería Talara, la empresa señaló que continuaba optimizando sus procesos y ajustando los gastos vinculados con la operación y el mantenimiento de sus instalaciones.

Exportaciones de Petroperú cayeron a US$120 millones en nueve meses

El retroceso de las operaciones internacionales prolonga una tendencia que se observa desde 2024. Entre enero y septiembre de ese año, Petroperú registró US$367,2 millones por ventas externas. En el mismo periodo de 2025, el monto descendió a US$320,9 millones y, para 2026, llegó a US$120,1 millones. La reducción acumulada frente a 2024 fue de 67,3%.

La petrolera mantiene operaciones comerciales con distintos mercados internacionales. En mayo de 2026, informó que había concretado exportaciones de combustibles y derivados líquidos a Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, el Caribe y Estados Unidos, con un volumen acumulado superior al millón de barriles desde 2025 y durante los primeros meses de ese año.

Entre los productos exportados figuran gasolinas, naftas y otros derivados líquidos. También se encuentra el ácido sulfúrico producido en la Refinería Talara. En mayo de 2026, la empresa comunicó su cuarta operación de exportación de este producto a Chile, con un envío de aproximadamente 19.000 toneladas métricas. El volumen acumulado desde 2025 alcanzó entonces unas 75.000 toneladas.

Petroperú recibió US$475 millones, pero mantiene déficit de capital de trabajo

Las restricciones de liquidez que afectaron el abastecimiento de crudo también se reflejan en la situación financiera de la empresa. En septiembre, Petroperú concretó un financiamiento puente de US$475 millones, en el marco del Decreto de Urgencia 003-2026. De ese monto, US$217 millones llegaron a la compañía durante ese mes, según su informe de gestión.

Los recursos estaban destinados a atender necesidades de liquidez y priorizar la compra de petróleo crudo. Sin embargo, al cierre de septiembre, la petrolera todavía registraba un déficit de capital de trabajo de US$1.364,6 millones, debido a que sus pasivos corrientes superaban sus activos corrientes.

En paralelo, sus ingresos por actividades ordinarias alcanzaron US$2.711,3 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 4,6% frente a los US$2.593,1 millones del mismo periodo de 2025. La utilidad bruta pasó de una pérdida de US$528.000 a una ganancia de US$630,4 millones.

La mejora también se reflejó en el resultado neto. Petroperú obtuvo una utilidad de US$145 millones, frente a la pérdida de US$355 millones registrada entre enero y septiembre del año anterior.

La compañía atribuyó este desempeño a los mayores márgenes entre las cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados, la realización de inventarios de productos terminados entre marzo y septiembre, una estrategia de precios y la reducción de gastos operativos, de ventas y generales.