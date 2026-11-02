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Economía

Presupuesto 2027 avanza tras aprobación de leyes de Endeudamiento y Equilibrio Financiero

El proyecto asciende a S/266.506 millones, un 3,5% más que el presupuesto aprobado para este año. La mayor parte se financiará con ingresos fiscales y el resto mediante endeudamiento. La comisión retomará el debate este martes 3 de noviembre, desde las 9.00 a. m., con la participación del ministro de Economía y funcionarios de su sector.

La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó las leyes de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el presupuesto 2027, que alcanza S/266.506 millones.
La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó las leyes de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el presupuesto 2027, que alcanza S/266.506 millones.Congreso del Perú
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La Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó los dictámenes de las leyes de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Año Fiscal 2027, dos de las tres normas que sustentan el presupuesto público del próximo año. La propuesta central, que contempla un gasto de S/266.506 millones, fue sustentada ante el grupo parlamentario y continuará en debate este martes 3 de noviembre.

Las aprobaciones se dieron durante una sesión encabezada por el senador José Arista, presidente de la comisión, con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Aunque ambos dictámenes recibieron mayoría de votos, todavía queda pendiente la discusión del proyecto de Ley de presupuesto, que establece cuánto dinero tendrá cada nivel de gobierno y cuáles serán las prioridades del gasto estatal.

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Estado podrá endeudarse por US$2.800 millones en 2027

La Ley de Endeudamiento recibió 23 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. Con esta autorización, el Estado podrá contratar deuda por hasta US$2.800 millones y S/19.183 millones en 2027.

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El dinero se destinará a financiar proyectos de transporte, justicia, saneamiento y salud, así como a cubrir otras obligaciones del sector público.

Uno de los principales mecanismos previstos es la emisión de bonos soberanos por hasta S/17.221 millones. Según explicó Arista, el 67,2% del endeudamiento se realizaría en moneda nacional, una decisión que busca reducir la exposición del Estado a las variaciones del tipo de cambio.

Por su parte, el ministro Elmer Cuba manifestó su conformidad con el dictamen y consideró que se ajusta a las disposiciones constitucionales y a las reglas de sostenibilidad de la deuda pública.

Presupuesto 2027 se financiará principalmente con ingresos fiscales

La segunda norma aprobada fue la Ley de Equilibrio Financiero, que obtuvo 25 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. Su objetivo es asegurar que los recursos disponibles para el Estado alcancen para cubrir el gasto previsto. Para el 2027, los ingresos y gastos considerados ascienden a S/266.506 millones.

De acuerdo con la sustentación de Arista, el 90,8% del presupuesto se financiará con ingresos fiscales, mientras que el 9,2% restante provendrá de operaciones de endeudamiento. Este último porcentaje representa una reducción de 23,4% frente al financiamiento previsto para el 2026.

La propuesta también incorpora mayores recursos para los gobiernos subnacionales. El Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), mecanismo que transfiere recursos a las municipalidades, crecerá 59,2%, mientras que las transferencias por canon y sobrecanon aumentarán 27,4%.

La discusión del dictamen también estuvo marcada por cuestionamientos al procedimiento. La diputada Lila Prado, de Buen Gobierno, advirtió que la comisión no había remitido el informe del MEF sobre tres artículos observados de la propuesta de Equilibrio Financiero. Arista respondió que el documento sí había sido compartido con los legisladores, aunque a través de WhatsApp.

En tanto, el senador Flavio Figallo cuestionó que el debate y la votación de las tres leyes presupuestarias se programaran durante la semana de representación, cuando los parlamentarios deben desarrollar actividades en sus regiones.

A estos cuestionamientos se sumó Juntos por el Perú, que votó en abstención el predictamen de Equilibrio Financiero. La bancada argumentó que la comisión no había remitido información sobre los resultados de las exoneraciones y beneficios tributarios, cuyo monto supera los S/24.000 millones.

Gobierno nacional concentrará S/166.613 millones del presupuesto

En la misma sesión se sustentó el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027, que asciende a S/266.506 millones y representa un incremento de 3,5% frente al presupuesto inicial aprobado para el 2026.

La distribución propuesta contempla S/166.613 millones para el Gobierno nacional, S/58.672 millones para los gobiernos regionales y S/41.222 millones para los gobiernos locales. En conjunto, las administraciones regionales y municipales recibirían S/99.894 millones.

De las 138 disposiciones incluidas en el proyecto, 133 cuentan con consenso y cinco todavía están pendientes de acuerdo. Cuba expresó su conformidad con el predictamen presentado ante la comisión.

El debate continuará este martes 3 de noviembre, desde las 9.00 a. m., con la participación del titular del MEF y funcionarios de su sector. La comisión deberá seguir revisando las disposiciones pendientes del proyecto, antes de concluir la discusión de la tercera norma que integra el paquete presupuestario.

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