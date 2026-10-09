Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

Economía

El 39% de las habilidades laborales cambiará hacia 2030: qué capacidades serán más necesarias

El Foro Económico Mundial advierte que buena parte de las competencias que hoy requieren las empresas cambiará en los próximos años. El pensamiento crítico, la adaptabilidad y el uso de inteligencia artificial figuran entre las capacidades relevantes.

Las proyecciones también apuntan al crecimiento de ocupaciones relacionadas con la educación, la enfermería y los cuidados.
Las proyecciones también apuntan al crecimiento de ocupaciones relacionadas con la educación, la enfermería y los cuidados.Difusión
Por
google iconLa República en Google

El 39% de las habilidades centrales que necesitan los trabajadores cambiará o quedará desactualizado hacia 2030, según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial. La proyección plantea un desafío para quienes buscan mantenerse vigentes en el mercado laboral: además de adquirir conocimientos tecnológicos, deberán desarrollar capacidades para evaluar información, resolver problemas y adaptarse a nuevas funciones.

Puedes ver

SUNAT registra más de S/123 mil millones en deuda tributaria, pero solo S/11.900 millones son recuperables

lr.pe

El cambio no implica necesariamente que profesiones enteras desaparezcan. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó en mayo de 2025 que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo se desempeña en ocupaciones con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. Según el organismo, la transformación de los empleos es más probable que su sustitución completa, debido a que muchas tareas todavía requieren intervención humana.

Video destacado

LA VERDAD A FONDO con PEDRO SALINAS | PROGRAMA del 09/10/26 | La República - LR+

¿Qué habilidades ganarán relevancia?

El Foro Económico Mundial identifica el pensamiento analítico entre las competencias centrales para los empleadores, junto con la resiliencia, la flexibilidad, la creatividad y la capacidad de aprendizaje continuo. A la vez, prevé un aumento de la demanda de conocimientos en inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad.

Puedes ver

Crédito suplementario: congresistas cuestionan gasto en aviones F-16, endeudamiento y recursos para el sur

lr.pe

En esa línea, especialistas de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) destacan cinco capacidades que pueden ayudar a los profesionales a responder a los cambios del mercado laboral:

  • Pensamiento crítico: contrastar información, detectar errores y evaluar las respuestas generadas por herramientas de inteligencia artificial antes de utilizarlas para tomar decisiones.
  • Manejo de inteligencia artificial: incorporar estas tecnologías para analizar información y resolver tareas, pero reconocer sus limitaciones y mantener la supervisión humana.
  • Aprendizaje continuo: actualizar conocimientos y trasladarlos a nuevas situaciones a medida que cambian las herramientas, los procesos y las exigencias de cada ocupación.
  • Pensamiento interdisciplinario: comprender cómo se relacionan la tecnología, los negocios y las necesidades sociales para abordar problemas que no se resuelven desde una sola especialidad.
  • Creatividad y formulación de problemas: identificar qué necesidades requieren una solución y plantear preguntas relevantes, en lugar de limitarse a ejecutar instrucciones o aceptar resultados automatizados.
Puedes ver

Minería peruana: 92,5% de profesionales evalúa cambiar de empleo pese a salarios competitivos

lr.pe

Jesús Bellido, decano de la Facultad de Computación de la UTEC, sostiene que la preparación para este escenario requiere algo más que el uso de herramientas determinadas. “Más que aprender tecnologías específicas, el desafío es contar con fundamentos que permitan seguir aprendiendo a lo largo del tiempo”, señaló.

La transformación no se limita a las profesiones tecnológicas

Las proyecciones del Foro Económico Mundial también apuntan al crecimiento de ocupaciones relacionadas con la educación, la enfermería y los cuidados, además de perfiles tecnológicos y vinculados con la transición energética. Esto significa que los cambios en las habilidades requeridas no afectarán únicamente a quienes trabajan directamente con sistemas digitales.

La capacidad de utilizar inteligencia artificial deberá combinarse con conocimientos especializados y criterio para evaluar sus resultados. Una herramienta puede facilitar el análisis de información o la elaboración de propuestas, pero su utilidad dependerá de que el profesional pueda identificar errores, comprender el problema y determinar si la respuesta resulta pertinente.

Por ello, la adaptación profesional no consiste únicamente en aprender a manejar nuevos programas, sino en desarrollar conocimientos que puedan aplicarse incluso cuando las tecnologías cambien. En ese escenario, el pensamiento crítico y la formación continua serán relevantes en distintas áreas del mercado laboral.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El 39% de las habilidades laborales cambiará hacia 2030: qué capacidades serán más necesarias

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Senamhi revela si Perú podría sufrir un aluvión como el de Chile: “No nos extrañaría que suceda”

Economía

El Niño golpeará por partida doble: lluvia extremas en la costa norte y déficit hídrico en el agro sur

Julio Velarde defiende la meta de inflación de 2% y rechaza que controlar los precios frene el crecimiento

Precio del dólar hoy en Perú, viernes 9 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadas

Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”

Luis Galarreta insiste ante el Senado que facultades aprobadas por diputados son insuficientes: "Negarlas sería histórico"