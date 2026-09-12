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SUNAT prevé recaudar más de S/214.000 millones en 2027: ¿qué sostiene la meta de ingresos?

La recaudación tributaria deberá crecer en unos S/13.500 millones frente a lo previsto para 2026. El resultado dependerá del desempeño de la economía, los precios de los minerales, las importaciones y la capacidad de reducir el incumplimiento tributario.

En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%.
En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%. | Difusión
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La SUNAT proyecta recaudar más de S/214.000 millones en 2027, una meta que supone obtener alrededor de S/13.500 millones adicionales respecto de lo que espera recaudar este año. La cifra fue expuesta por el superintendente César Luna Victoria ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, mientras el Congreso evalúa el proyecto de Presupuesto Público para el próximo año.

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El objetivo se plantea sobre una recaudación que viene mostrando una evolución favorable durante 2026. Entre enero y agosto, los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/138.484 millones, un crecimiento real de 14,1% respecto del mismo periodo del año pasado. Solo en agosto ingresaron S/18.179 millones, 17,3% más que en igual mes de 2025. Con ello, la recaudación acumula 27 meses consecutivos de crecimiento.

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Pero el aumento de este año no responde únicamente a una mayor eficiencia de la administración tributaria. La propia SUNAT identifica factores económicos que han favorecido los ingresos: el crecimiento de la actividad y de la demanda interna, un incremento de 20,2% de las importaciones en agosto y los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc. Estos elementos amplían las bases sobre las que se calculan impuestos como el IGV y el Impuesto a la Renta.

El punto de partida para los S/214.000 millones

El comportamiento de los principales tributos ayuda a explicar la situación. En agosto, el IGV recaudó S/9.564 millones, 13,7% más que un año antes. El componente vinculado a las importaciones aumentó 19,8%, mientras que el IGV interno creció 9,2%.

El Impuesto a la Renta, por su parte, alcanzó S/6.980 millones y aumentó 11,4%. Dentro de este resultado destacó el incremento de los pagos a cuenta de las rentas empresariales de tercera categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario, que crecieron 43,5%.

La comparación, sin embargo, tiene un elemento que debe considerarse. En agosto de 2025 se registraron pagos extraordinarios por más de S/1.600 millones asociados al Impuesto a la Renta de sujetos no domiciliados y multas producto de acciones de control. Por ello, parte del crecimiento de este año se observa frente a una base de comparación que ya había sido elevada.

El escenario también estuvo favorecido por el comercio exterior. Los tributos aduaneros llegaron a S/4.873 millones en agosto, un incremento real de 18,8%. Esto muestra que una parte importante del aumento de los ingresos está vinculada con la actividad económica y no exclusivamente con nuevas medidas tributarias.

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SUNAT apunta a cerrar brechas de incumplimiento

El reto para 2027 será mantener ese ritmo cuando las condiciones económicas pueden ser diferentes. Por ello, la administración tributaria plantea concentrar sus acciones de fiscalización en actividades donde identifica mayores niveles de incumplimiento y un impacto fiscal relevante.

Entre los sectores mencionados por SUNAT están la minería, la enajenación de acciones y los contratos asociativos. La estrategia contempla utilizar la información disponible sobre las operaciones de los contribuyentes para seleccionar los casos que requieren mayor control.

La digitalización adquiere importancia precisamente por la cantidad de información que ya genera el sistema tributario. SUNAT informó que el 97% de las ventas se registra mediante comprobantes de pago electrónicos y que una proporción similar de las declaraciones tributarias se presenta de manera virtual. Además, el 98% de los nuevos inscritos al RUC utiliza el mecanismo digital de inscripción.

Esto permite que la administración tributaria tenga más elementos para contrastar lo declarado por un contribuyente con las operaciones que registra. El desafío será convertir esa información en una reducción efectiva del incumplimiento y no solamente en una mayor capacidad de procesamiento de datos.

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Una meta que debe financiar el presupuesto

Los más de S/214.000 millones proyectados por SUNAT forman parte del escenario de ingresos con el que se sostiene el Presupuesto Público 2027, cuyo monto total asciende a S/266.506 millones. El proyecto contempla S/178.142 millones de gasto corriente, S/57.143 millones de gasto de capital y S/31.221 millones destinados al servicio de la deuda.

La diferencia entre la meta tributaria y el presupuesto total también permite dimensionar su importancia: los ingresos administrados por SUNAT constituyen una de las principales fuentes para financiar el gasto público, pero alcanzar la proyección dependerá de que el crecimiento observado en 2026 pueda sostenerse y de que las acciones contra el incumplimiento logren generar ingresos adicionales.

Por ahora, el resultado de agosto muestra una base favorable. Sin embargo, los S/13.500 millones adicionales que se esperan para 2027 no están garantizados por el crecimiento registrado este año: deberán sostenerse la actividad económica, los ingresos empresariales y el consumo, además de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

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