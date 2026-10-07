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Economía

Importaciones de tecnología crecen 46% y superan los US$1.700 millones en Perú

Las compras externas de smartphones, laptops y tablets concentraron el mayor avance entre enero y julio. En contraste, varios componentes informáticos redujeron sus volúmenes importados, aunque algunos registraron mayores valores por unidad.

Los teléfonos celulares fueron el principal producto tecnológico adquirido en el exterior. Entre enero y julio ingresaron 6.57 millones de smartphones, por un valor de US$1.047 millones.
Los teléfonos celulares fueron el principal producto tecnológico adquirido en el exterior. Entre enero y julio ingresaron 6.57 millones de smartphones, por un valor de US$1.047 millones.Composición LR/IA
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Las importaciones peruanas de productos tecnológicos sumaron US$1.709 millones entre enero y julio de 2026, un crecimiento de 46% frente al mismo periodo de 2025, según un análisis del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El mayor aporte provino de los smartphones, cuyas compras alcanzaron los US$1.047 millones, mientras que laptops y tablets completaron buena parte del monto restante.

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El resultado se da en un escenario de mayor dinamismo de las compras externas de bienes de consumo duradero. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), estas importaciones alcanzaron US$2.007 millones en el segundo trimestre de 2026, frente a los US$1.355 millones registrados en igual periodo del año anterior.

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Smartphones concentran la mayor parte

Los teléfonos celulares fueron el principal producto tecnológico adquirido en el exterior. Entre enero y julio ingresaron 6.57 millones de smartphones, por un valor de US$1.047 millones. Esto representa un incremento de 60% en unidades y de 63% en valor frente a los primeros siete meses de 2025, cuando se importaron 4.10 millones de equipos por US$643 millones.

El peso de estos dispositivos dentro del conjunto analizado es significativo: representan alrededor del 61% del valor total de las importaciones tecnológicas reportadas por Idexcam.

La expansión ocurre mientras el celular mantiene una presencia extendida entre los hogares. El INEI reportó que en el primer trimestre de 2026 el 91,8% de los hogares del país contaba únicamente con teléfono celular, mientras que otro 4,2% tenía tanto teléfono fijo como móvil.

En laptops, las importaciones llegaron a US$476.2 millones, correspondientes a 752.101 unidades. El valor aumentó 30% respecto de 2025, pero la cantidad solo creció 3%. Es decir, el incremento del monto comprado fue muy superior al avance del número de equipos.

Las tablets presentaron el mayor crecimiento porcentual. Las compras alcanzaron US$56.67 millones, 113% más que un año antes, mientras que las unidades aumentaron 88%, hasta 271.366.

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Componentes muestran un comportamiento distinto

El mayor dinamismo no se trasladó de la misma manera a los componentes informáticos. Las importaciones de procesadores alcanzaron US$20.74 millones, una caída de 3% en valor y de 13% en unidades frente a enero-julio de 2025.

En tarjetas de video, las compras sumaron US$20.07 millones, con una reducción de 3% en valor y de 9% en cantidad. Los discos duros tuvieron un comportamiento diferente: el valor importado aumentó 5%, hasta US$18.84 millones, pese a que el número de unidades cayó 37%.

El caso de las memorias RAM también muestra esa diferencia entre valor y cantidad. Se importaron por US$16 millones, 54% más que en el mismo periodo de 2025, pero las unidades disminuyeron 62%.

Según Idexcam, una explicación está en el aumento del valor unitario de determinados componentes. El precio CIF promedio de las memorias RAM pasó de US$37.93 a US$121.01, mientras que el de los discos duros aumentó de US$71.11 a US$106.03. En los SSD, el valor unitario pasó de US$43.92 a US$94.04.

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China mantiene el predominio

El abastecimiento de estos productos continúa concentrado en Asia. China representa 91,8% del origen de las tablets importadas, además de concentrar 84,8% de las laptops y 79,6% de los smartphones, de acuerdo con el análisis de Idexcam.

La concentración también aparece en otras categorías: China representa 87,6% de las tarjetas madre, 83,1% de las tarjetas de video y 77,5% de los monitores.

Por marcas, Apple concentró 24% del valor importado de smartphones, equivalente a unos US$281 millones, seguida de Samsung, con 21%. En laptops, Lenovo representó 42% del valor, mientras que en tablets alcanzó 29%.

Los procesadores tienen una estructura de abastecimiento diferente. Vietnam concentró 50,4% del origen de estas importaciones y Malasia 36,1%. Por fabricantes, Intel representó 58,7% y AMD 38%.

El aumento de las compras tecnológicas se produce, además, mientras el acceso a herramientas digitales continúa ampliándose. El INEI informó que 62,7% de los hogares tenía conexión a internet en el primer trimestre de 2026, 4,5 puntos porcentuales más que un año antes, aunque la cobertura todavía presenta una marcada diferencia entre Lima Metropolitana y el área rural.

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