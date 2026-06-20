El punto verde en tu smartphone no es un error: esto es lo que realmente significa y por qué deberías prestarle atención

Un pequeño punto verde en la pantalla de tu smartphone es un indicador esencial de privacidad y seguridad, señalando el uso de la cámara y, a veces, del micrófono por aplicaciones. | Foto: Dall-E

Un pequeño punto verde en la pantalla de tu smartphone es un indicador esencial de privacidad y seguridad, señalando el uso de la cámara y, a veces, del micrófono por aplicaciones. | Foto: Dall-E

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Si alguna vez has visto aparecer un pequeño punto verde en la parte superior de la pantalla de tu smartphone, es probable que hayas pensado que se trata de un fallo del sistema o de un simple indicador sin importancia. Sin embargo, este elemento cumple una función clave relacionada con la privacidad y la seguridad de los usuarios, ya que permite conocer cuándo determinadas funciones del teléfono están siendo utilizadas.

Este indicador fue incorporado por los principales sistemas operativos móviles como una medida de transparencia para alertar en tiempo real sobre el acceso a componentes sensibles del dispositivo. Aunque suele aparecer cuando utilizamos aplicaciones de forma normal, también puede convertirse en una señal de advertencia cuando se activa sin una razón aparente.

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¿Qué significa el punto verde que aparece en la pantalla del celular?

El punto verde indica que una aplicación está utilizando la cámara del dispositivo y, en algunos casos, también el micrófono. Apple incorporó esta función en iOS 14 y Google hizo lo propio en Android 12 mediante indicadores de privacidad similares. Su objetivo es informar al usuario de que una app accede a estos permisos mientras permanece abierta o en funcionamiento.

Por ejemplo, el indicador se ilumina al abrir la cámara para tomar una fotografía, realizar una videollamada o grabar un video. También puede aparecer al usar servicios de mensajería que requieren acceso a la cámara. En la mayoría de dispositivos, al desplegar el panel de notificaciones, es posible identificar qué aplicación utiliza ese permiso, lo que facilita controlar el acceso a los sensores del teléfono.

¿Por qué deberías prestar atención a este indicador?

El verdadero valor del punto verde aparece cuando se enciende mientras utilizas una aplicación que no debería necesitar la cámara o cuando el teléfono permanece aparentemente inactivo. En estos casos, podría indicar que alguna aplicación está haciendo un uso indebido de los permisos concedidos o, en escenarios menos frecuentes, que el dispositivo fue comprometido por un programa malicioso capaz de acceder a la cámara o al micrófono en segundo plano.

Si esto ocurre, lo más recomendable es revisar los permisos de privacidad desde la configuración del teléfono y retirar el acceso a la cámara y al micrófono a aquellas aplicaciones que no lo necesiten para funcionar. Tanto Android como iOS permiten configurar estos permisos para que solo estén disponibles mientras la app está en uso, lo que reduce el riesgo de accesos no autorizados y fortalece la protección de la privacidad del usuario. Además, en los iPhone existe un punto naranja que indica exclusivamente el uso del micrófono, lo que ofrece una capa adicional de información sobre la actividad del dispositivo.