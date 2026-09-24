Es falso que el Banco Central de Reserva sea responsable de la estabilidad laboral

La diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, señaló en una entrevista con RPP que una de las funciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) es mantener la estabilidad laboral.

Así lo señaló cuando el periodista a cargo de la entrevista le consultó sobre las funciones de esta institución: "Bueno, el tema de mantener la estabilidad laboral, el poder también tener un control, una regulación también del tema económico de nuestro país".

Posteriormente, al ser rebatida por el periodista, la diputada corrigió su apreciación.

Es falso que el BCR tenga como función preservar la estabilidad laboral. El artículo 84 de la Constitución establece que la finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria. Le encarga regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales y ejercer las demás funciones previstas en su Ley Orgánica. En ninguna parte se especifica la estabilidad laboral.

Fuente: Constitución Política del Perú

Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica del BCR señala como funciones regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. Tampoco se menciona la estabilidad laboral. La única referencia que hace al respecto es a su propio personal:

Fuente: Ley Orgánica del BCR

¿Qué dicen los especialistas?

PerúCheck se comunicó con diversos especialistas. Todos señalaron que la información de la diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, es falsa.

1. Arturo García, director tesorero del Colegio de Economistas de Lima, y profesor de posgrado de finanzas en Esan Graduate School of Business:

“Es falso que una de las funciones del BCRP sea mantener la estabilidad laboral. El BCRP se rige principalmente por los artículos 83, 84, 85 y 86 del Capítulo V (“De la Moneda y la Banca”) de la Constitución Política del Perú.

El artículo 84 señala literalmente que "la finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y las funciones que señala su ley orgánica.

Gracias a la autonomía del BCR, a su finalidad claramente señalada de preservar la estabilidad monetaria y a la prohibición que tiene de prestarle al erario, que establece la Constitución, así como a la excelente gestión que realiza, el Perú ha tenido a lo largo de lo que va de este siglo la más baja inflación de la región, incluso menor que muchos países desarrollados.

La función de generar empleo y mantener la estabilidad laboral está en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios de los sectores productivos. Siendo importante señalar que el sector privado genera el 80% de los puestos de empleo (entre empleo formal e informal, desde la microempresa hasta la gran empresa), el sector público solo genera el 20% de puestos de empleo."

2. Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social:

"Las funciones del BCR se limitan a mantener la estabilidad monetaria. Mantener la estabilidad monetaria quiere decir controlar la inflación.

La Fed [el banco central de EE. UU.] sí tiene objetivos ligados al empleo, pero no es así en el caso peruano."

3. Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal y exministro de economía:

“No está en su mandato constitucional ni ley orgánica [mantener la estabilidad laboral].”

Conclusión

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú señalan entre sus funciones mantener la estabilidad laboral, como dijo la diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández. Ambas normas establecen que su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Por lo tanto, PerúCheck califica sus declaraciones como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.