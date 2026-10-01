Este programa, formalizado por el Superintendente Armando Miguel Subauste, busca informar a los mayores sobre derechos relacionados con herencias, testamentos y propiedades, facilitando decisiones informadas.

Este programa, formalizado por el Superintendente Armando Miguel Subauste, busca informar a los mayores sobre derechos relacionados con herencias, testamentos y propiedades, facilitando decisiones informadas. Foto: composición LR

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) oficializó “Sunarp Contigo +60”, un servicio nacional dirigido a las personas adultas mayores para brindarles capacitación y orientación sobre asuntos registrales. La iniciativa busca acercar información sobre la protección de propiedades y derechos, así como facilitar decisiones informadas relacionadas con su seguridad jurídica.

El programa fue formalizado por el Superintendente Nacional, Armando Miguel Subauste Bracesco, y recoge una experiencia que la institución desarrolla desde 2022. Durante ese periodo, las actividades de orientación permitieron capacitar a 2.035 personas en temas como testamentos, sucesión intestada, declaratoria de herederos, apoyos y salvaguardias, además de división de bienes inmuebles.

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Sunarp Contigo +60 brindará orientación sobre testamentos, herencias y propiedades

La nueva prestación está enfocada en que los adultos mayores conozcan los beneficios de la seguridad jurídica registral y cuenten con información relacionada con actos que pueden involucrar sus bienes y derechos. Entre los contenidos considerados se encuentran las disposiciones vinculadas con herencias, testamentos y sucesiones, así como otros procedimientos registrales de relevancia para este grupo de la población.

La Sunarp señaló que esta atención forma parte de su Objetivo Estratégico Institucional OEI.01, que busca elevar la seguridad jurídica de los actos y contratos de los ciudadanos mediante servicios de inclusión registral dirigidos a sectores específicos. Con la institucionalización de “Sunarp Contigo +60”, las acciones de capacitación desarrolladas desde 2022 adquieren un marco permanente dentro de la entidad.

Sunarp coordinará con municipios para acercar el servicio a adultos mayores en todo el país

El despliegue del programa estará a cargo de las Zonas Registrales de la Sunarp, que trabajarán junto con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de los gobiernos locales. Esta coordinación permitirá desarrollar las actividades de orientación con espacios y entidades vinculadas directamente con la atención de esta población.

Además de los municipios, la estrategia contempla la participación de instituciones públicas y privadas relacionadas con los adultos mayores. La articulación entre estas entidades permitirá extender las acciones de capacitación a nivel nacional y acercar los servicios de información registral a las personas que requieran conocer los mecanismos disponibles para proteger sus propiedades y derechos.